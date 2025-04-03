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Любовь Степушова

Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже

3:52
Экономика » Производство

Западные аналитики рисуют картину мировой рецессии, когда обсуждают тарифы, введённые Трампом 2 апреля против 180 стран. Но для США это гениальное решение.

Дональд Трамп в 2018 году
Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп в 2018 году

Деиндустриализация США угрожает их безопасности

Промышленность даёт в ВВП США всего лишь 18%. Производство ушло из страны в поиске более низких издержек — на зарплату, охрану труда, сырьё, налоги. Тот же завод Apple переехал в Китай, и "айфоны" возвращаются в США с наклейкой "Сделано в Китае". Американцы стали покупать их дешевле, чем если бы они производились в США, но для государства возникли серьёзные риски.

Хронический торговый дефицит США с другими странами привёл к росту государственного долга, что создало угрозу стабильности американской финансовой системы, а также позициям доллара. А если война с Китаем, о которой так много говорят, всё же состоится? Тогда активы Apple могут быть конфискованы, а в Штатах не будет производственной базы, чтобы изготавливать электронику для оружия. И это только один пример, уехали из страны металлургия, химическая промышленность, судостроение и т. д.

Выдержат ли американцы инфляцию?

Западные аналитики предсказывают резкий рост инфляции в США. Но посмотрим на Россию, где из-за санкций и перехода на параллельный импорт те же смартфоны Apple подорожали на 20%. Россияне не перестали их покупать. Но в стране активизировалось импортозамещение, выросла занятость, улучшилось материальное положение населения.

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак считает, что введение тарифов "на весь мир" — это гениальный, интересный ход. Но результаты реформы будут видны только через несколько лет.

"Для этого (возвращения промышленных предприятий) нужны инвестиции, квалифицированные специалисты. Где это всё взять? За какое время? Согласны ли американцы потерпеть на обещаниях, что только через пять лет будет вам счастье", — отметил эксперт в интервью Pravda.Ru.

Экономист сомневается, что в США будут массовые демонстрации из-за роста цен, хотя "дело Сороса живёт" и глобалисты будут организовать протесты. При этом он напомнил, что в Соединённых Штатах в следующем году в ноябре состоятся промежуточные выборы в конгресс, а через четыре года — выборы президента и их результаты покажут реальное отношение населения.

Переговорный процесс отменит некоторые тарифы

По мнению эксперта, Трамп надеется, что "сейчас потекут к нему ручьи ходоков, которые будут выторговывать себе специальные условия, чтобы по ним так больно не било". Поэтому не исключено, что самые опасные для роста инфляции в США тарифы, например, на топливо, будут сняты или уменьшены.

Чтобы ввести тарифы, Трамп объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за угрозы дефицита торгового баланса для безопасности страны. Согласно его указу, минимальный базовый тариф составит 10% для всех стран, для ЕС — 20%, а для Китая — 34%. России и Белоруссии в списке нет, как выяснилось, потому что "нет торговли" с ними. В отличие о США мировая экономика действительно рискует скатиться в рецессию, так как лишится выгодного доступа к огромному и платёжеспособному американскому рынку, а ушедшие предприятия уволят своих работников, что приведёт к падению уровня жизни населения и росту протестных настроений.

Уточнения

Тари́ф  — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями. Тариф на импорт и экспорт в международной торговле называется таможенный тариф.

Инфля́ция  — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы дональд трамп александр дудчак соединённые штаты америки
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