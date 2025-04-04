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Используйте трубочки от туалетной бумаги в саду: полезные идеи

2:30
Садоводство » Советы

С приходом теплой погоды садоводы начинают активно работать в своих огородах. Рецепты удобрения, обрезка растений и уход за газоном — всё это хорошо известные задачи. Но, возможно, вы не знали, как полезно можно использовать трубочки от туалетной бумаги в саду. Этот совет вам обязательно пригодится!

Почему стоит сохранять трубочки от туалетной бумаги?

Трубочки от туалетной бумаги, как правило, не подлежат переработке, поскольку уже изготовлены из переработанного материала. Тем не менее, многие садоводы собирают их в течение зимы, чтобы использовать весной. Эти небольшие бумажные валички отлично разлагаются во влажной среде, оставаясь при этом достаточно прочными для использования в саду.

Разлагайтесь цветочные горшки за минуту

Если вы весной сеете овощи, которые затем пересаживаете в грядку, сэкономьте себе труд! Просто нарежьте трубочки на третьи или половинки и создайте разлагающиеся горшочки. Положите их на поднос, заполните грунтом и посеите семена. После этого просто посадите их вместе с растениями в грунт. Никакого мусора и лишней работы — трубочки самостоятельно разложатся в земле.

Компост и защита от сорняков

Трубочки от туалетной бумаги идеально подходят для компоста благодаря наличию целлюлозных волокон. Разорвав их на кусочки и добавив в компост, вы улучшите его структуру. Также можно просто вставить трубочки в верхний слой компоста — они привлекут дождевых червей, которые улучшат аэрацию. Вы можете заправить их в почву целиком или разрезать вдоль и уложить на землю, чтобы почва получала удобрения, а сама трубочка защищала от роста сорняков.

Маркировка растений

Ещё один способ использования трубочек — это маркировка посевов. Напишите на них названия растений, которые вы посеяли, и воткните их в землю в соответствующих местах. Когда растения вырастут, трубочки разложатся, и вам не придется ничего убирать — просто слегка обработайте почву граблями.

Есть множество других способов использования трубочек от туалетной бумаги в саду. Возможно, у вас уже есть свои идеи! Использование этих простых материалов поможет вам не только сэкономить, но и сделать ваш сад более экологичным.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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