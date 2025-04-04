Используйте трубочки от туалетной бумаги в саду: полезные идеи

С приходом теплой погоды садоводы начинают активно работать в своих огородах. Рецепты удобрения, обрезка растений и уход за газоном — всё это хорошо известные задачи. Но, возможно, вы не знали, как полезно можно использовать трубочки от туалетной бумаги в саду. Этот совет вам обязательно пригодится!
Трубочки от туалетной бумаги, как правило, не подлежат переработке, поскольку уже изготовлены из переработанного материала. Тем не менее, многие садоводы собирают их в течение зимы, чтобы использовать весной. Эти небольшие бумажные валички отлично разлагаются во влажной среде, оставаясь при этом достаточно прочными для использования в саду.
Если вы весной сеете овощи, которые затем пересаживаете в грядку, сэкономьте себе труд! Просто нарежьте трубочки на третьи или половинки и создайте разлагающиеся горшочки. Положите их на поднос, заполните грунтом и посеите семена. После этого просто посадите их вместе с растениями в грунт. Никакого мусора и лишней работы — трубочки самостоятельно разложатся в земле.
Трубочки от туалетной бумаги идеально подходят для компоста благодаря наличию целлюлозных волокон. Разорвав их на кусочки и добавив в компост, вы улучшите его структуру. Также можно просто вставить трубочки в верхний слой компоста — они привлекут дождевых червей, которые улучшат аэрацию. Вы можете заправить их в почву целиком или разрезать вдоль и уложить на землю, чтобы почва получала удобрения, а сама трубочка защищала от роста сорняков.
Ещё один способ использования трубочек — это маркировка посевов. Напишите на них названия растений, которые вы посеяли, и воткните их в землю в соответствующих местах. Когда растения вырастут, трубочки разложатся, и вам не придется ничего убирать — просто слегка обработайте почву граблями.
Есть множество других способов использования трубочек от туалетной бумаги в саду. Возможно, у вас уже есть свои идеи! Использование этих простых материалов поможет вам не только сэкономить, но и сделать ваш сад более экологичным.
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