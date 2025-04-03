Без икры и с беляшами: как изменилось меню для депутатов Госдумы

Красной икры больше нет в главном буфете Госдумы. Об этом сообщил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

По его словам, депутаты не видели деликатес уже больше месяца. Официально причину не комментируют, но сотрудники буфета рассказали: икру убрали после публикаций о ценах.

Большинство гостей и журналистов питаются на первом этаже, поэтому там теперь без "икорных шапочек". А вот в буфете на пятом — икра ещё есть.

"Деликатес подорожал второй раз за год — теперь 180 рублей", — пишет Юнашев в Telegram.

И это не единственное изменение. Беляши тоже подорожали — с 90 до 110 рублей. Несмотря на это, к четырём дня они всё равно заканчиваются.

Раньше депутаты хвалились "завтраками за 100 рублей". Теперь — меню скромнее, но интерес к нему только растёт.

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