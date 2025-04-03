Красной икры больше нет в главном буфете Госдумы. Об этом сообщил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.
По его словам, депутаты не видели деликатес уже больше месяца. Официально причину не комментируют, но сотрудники буфета рассказали: икру убрали после публикаций о ценах.
Большинство гостей и журналистов питаются на первом этаже, поэтому там теперь без "икорных шапочек". А вот в буфете на пятом — икра ещё есть.
"Деликатес подорожал второй раз за год — теперь 180 рублей", — пишет Юнашев в Telegram.
И это не единственное изменение. Беляши тоже подорожали — с 90 до 110 рублей. Несмотря на это, к четырём дня они всё равно заканчиваются.
Раньше депутаты хвалились "завтраками за 100 рублей". Теперь — меню скромнее, но интерес к нему только растёт.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.