Лайфхак для водителей: настройка, которая продлит жизнь дворникам

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1:47
Авто

Разводы, скрипы, плохо очищенное стекло — казалось бы, щетки пора менять. Но не спешите бежать в магазин: чаще всего проблема решается буквально за пять минут и не требует никаких затрат. Дело может быть в прижиме, который можно легко отрегулировать самостоятельно — но об этом почти никто не знает.

Вид с лобового стекла
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид с лобового стекла

Щетка просто "не жмёт"

С годами пружина в механизме держателя ослабевает, и щетка прижимается к стеклу всё хуже. Проверить это просто: приподнимите дворник и слегка пошевелите. Если он гуляет слишком свободно — пружина действительно ослабла.

Как настроить прижим — два способа

На многих авто у основания дворника есть винт натяжения. Достаточно повернуть его на пол-оборота по часовой стрелке, и щетка вновь будет плотно прилегать к стеклу. Важно не переусердствовать: слишком сильный прижим приведёт к быстрому износу резины.

Если винта нет — возьмите плоскогубцы и аккуратно подогните пружину. Сильно не давите — металл может лопнуть.

Проверьте и угол

Иногда проблема — не в силе прижима, а в перекошенном дворнике. Он должен идти строго параллельно стеклу. Ослабьте крепёжную гайку, выровняйте щетку и снова затяните. Это исправит перекос и улучшит очистку.

И не забывайте про чистку

Щетка может скрипеть и плохо убирать воду из-за банального загрязнения. Смола, песок, жир — всё это снижает сцепление с поверхностью. Протрите резину спиртом или уксусом — и разница будет заметна сразу.

Такая нехитрая профилактика поможет продлить срок службы дворников минимум в два раза и сэкономить на замене.

Уточнения

Стеклоочиститель — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств). Все легковые и грузовые автомобили, автобусы, трамваи, троллейбусы, электробусы, поезда, самолёты и корабли оснащены стеклоочистителями, это нормативное требование.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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