Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий

3:35 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Космос больше не воспринимается как нейтральное пространство. Сегодня это — активная арена геополитического соперничества, и одними из главных объектов внимания становятся спутниковые группировки, особенно такие, как Starlink от SpaceX.

Фото: Starlink Lieferumfang by Tim Reckmann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Starlink

Россия и Китай, говорится в статье журнала SpaceNews, уже не скрывают намерений усилить давление на коммерческие орбитальные сети, которые, как показала практика, играют важную роль в современных конфликтах и могут стать ключевым ресурсом или угрозой.

Отчёт, который многое объясняет

Фонд "Безопасный мир" (Secure World Foundation, SWF) опубликовал масштабный отчёт, посвящённый глобальному противокосмическому потенциалу. В центре внимания — методы и технологии, с помощью которых государства пытаются влиять на функционирование спутниковых систем.

В отчёте подчёркивается: акцент всё чаще смещается от громоздких "антикосмических ракет" к более тонким и менее заметным средствам — таким как радиоэлектронная борьба и кибероперации.

"Убийца Starlink": что делает Россия

В мае 2024 года украинские подразделения впервые сообщили о перебоях в работе Starlink, которые были напрямую связаны с активностью российских систем радиоэлектронной борьбы. Среди них называют "Тобол" и "Калинка".

"Тобол", ранее ориентированный на защиту от GPS-помех, был перепрофилирован для нарушения спутниковой связи, включая каналы Starlink.

"Калинка" позволяет не только фиксировать передачу сигналов, но и вмешиваться в их структуру, нарушая стабильную работу спутниковой связи.

Всё это говорит о том, что технологии глушения и искажения сигнала уже не фантастика, а реальный, отлаженный инструмент.

Китай: системный подход

Китай подходит к вопросу комплексно. В последние годы он активно вкладывается в развитие противокосмических технологий, при этом делает упор на некинетические средства воздействия. К примеру, в китайской военной доктрине подчёркивается необходимость захвата инициативы в начале конфликта — в том числе, за счёт выведения из строя вражеских спутниковых систем.

Ещё в 2022 году в одном из аналитических обзоров подчеркивалась необходимость активного развития инструментов, способных поражать или дезорганизовывать коммерческие спутниковые группировки. С тех пор Китай продвинулся далеко вперёд, сделав ставку на радиочастотные атаки и кибервоздействие.

Starlink и другие коммерческие операторы обеспечивают стабильную и защищённую связь в зонах конфликтов, что делает их объектами стратегического значения. Сопротивление кибератакам у Starlink действительно высокое, но это не исключает возможности воздействия другими способами — особенно при физической близости к наземным передатчикам.

По мере того как страны, армии и даже бизнес всё сильнее зависят от космических ресурсов, борьба за контроль над ними будет только нарастать. Речь уже не идёт о случайных инцидентах — коммерческие спутники всё чаще оказываются в центре политического и военного внимания. И это означает, что будущее космоса — не обязательно мирное.

Космос больше не "вне политики". Он стал частью инфраструктуры, а значит — зоной интересов. И борьба за него уже идёт, пусть и без выстрелов.

Уточнения

Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star — «звезда» и англ. link — «соединение, связь») — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).



Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.

