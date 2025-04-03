Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий

3:35
Наука » Экология » Космос

Космос больше не воспринимается как нейтральное пространство. Сегодня это — активная арена геополитического соперничества, и одними из главных объектов внимания становятся спутниковые группировки, особенно такие, как Starlink от SpaceX.

Starlink
Фото: Starlink Lieferumfang by Tim Reckmann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Starlink

Россия и Китай, говорится в статье журнала SpaceNews, уже не скрывают намерений усилить давление на коммерческие орбитальные сети, которые, как показала практика, играют важную роль в современных конфликтах и могут стать ключевым ресурсом или угрозой.

Отчёт, который многое объясняет

Фонд "Безопасный мир" (Secure World Foundation, SWF) опубликовал масштабный отчёт, посвящённый глобальному противокосмическому потенциалу. В центре внимания — методы и технологии, с помощью которых государства пытаются влиять на функционирование спутниковых систем.

В отчёте подчёркивается: акцент всё чаще смещается от громоздких "антикосмических ракет" к более тонким и менее заметным средствам — таким как радиоэлектронная борьба и кибероперации.

"Убийца Starlink": что делает Россия

В мае 2024 года украинские подразделения впервые сообщили о перебоях в работе Starlink, которые были напрямую связаны с активностью российских систем радиоэлектронной борьбы. Среди них называют "Тобол" и "Калинка".

"Тобол", ранее ориентированный на защиту от GPS-помех, был перепрофилирован для нарушения спутниковой связи, включая каналы Starlink.

"Калинка" позволяет не только фиксировать передачу сигналов, но и вмешиваться в их структуру, нарушая стабильную работу спутниковой связи.
Всё это говорит о том, что технологии глушения и искажения сигнала уже не фантастика, а реальный, отлаженный инструмент.

Китай: системный подход

Китай подходит к вопросу комплексно. В последние годы он активно вкладывается в развитие противокосмических технологий, при этом делает упор на некинетические средства воздействия. К примеру, в китайской военной доктрине подчёркивается необходимость захвата инициативы в начале конфликта — в том числе, за счёт выведения из строя вражеских спутниковых систем.

Ещё в 2022 году в одном из аналитических обзоров подчеркивалась необходимость активного развития инструментов, способных поражать или дезорганизовывать коммерческие спутниковые группировки. С тех пор Китай продвинулся далеко вперёд, сделав ставку на радиочастотные атаки и кибервоздействие.

Starlink и другие коммерческие операторы обеспечивают стабильную и защищённую связь в зонах конфликтов, что делает их объектами стратегического значения. Сопротивление кибератакам у Starlink действительно высокое, но это не исключает возможности воздействия другими способами — особенно при физической близости к наземным передатчикам.

По мере того как страны, армии и даже бизнес всё сильнее зависят от космических ресурсов, борьба за контроль над ними будет только нарастать. Речь уже не идёт о случайных инцидентах — коммерческие спутники всё чаще оказываются в центре политического и военного внимания. И это означает, что будущее космоса — не обязательно мирное.

Космос больше не "вне политики". Он стал частью инфраструктуры, а значит — зоной интересов. И борьба за него уже идёт, пусть и без выстрелов.

Уточнения

Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star — «звезда» и англ. link — «соединение, связь») — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы китай космос россия безопасность
Новости Все >
Бешеный забег по квартире — вот что толкает кошку на это
Узбекский плов, который не стыдно подать даже на свадьбе
Фары гаснут, а менять ничего не нужно: простое средство решает проблему
Минус 10 лет без хирургии: три способа вернуть молодость
Слабые ногти? Оливковое масло и чеснок спасут твои руки за неделю
Всего один фрукт в день – и ваш организм скажет спасибо
Как сделать пионы звездой вашего сада: правильная подкормка в два этапа
Гузеева вспомнила, как отказывалась вести шоу Давай поженимся: меня должен снимать Спилберг
В сердце Меркурия — сокровище, формировавшееся миллиарды лет
Новые направления фитнеса представят в Москве: такого вы ещё не видели
Сейчас читают
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Авто
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги Аудио 
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят
Авто
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят Аудио 
Избавьтесь от этих трёх вещей — и дома станет легче дышать
Недвижимость
Избавьтесь от этих трёх вещей — и дома станет легче дышать Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий Игорь Буккер Как создавался КАМАЗ: история крупнейшего завода — путь от идеи до первых моделей Дмитрий Плотников Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Последние материалы
Бешеный забег по квартире — вот что толкает кошку на это
Узбекский плов, который не стыдно подать даже на свадьбе
Фары гаснут, а менять ничего не нужно: простое средство решает проблему
Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий
Минус 10 лет без хирургии: три способа вернуть молодость
Слабые ногти? Оливковое масло и чеснок спасут твои руки за неделю
Всего один фрукт в день – и ваш организм скажет спасибо
Как сделать пионы звездой вашего сада: правильная подкормка в два этапа
Гузеева вспомнила, как отказывалась вести шоу Давай поженимся: меня должен снимать Спилберг
Новые направления фитнеса представят в Москве: такого вы ещё не видели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.