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Эти альтернативы в макияже помогут вам выглядеть лучше без лишних усилий

1:32
Моя семья » Красота и стиль

В мире красоты постоянно появляются новые продукты, которые могут стать отличной альтернативой привычным косметическим средствам. Замена стандартных продуктов не только помогает создать уникальный макияж, но и облегчает уход за кожей. Откройте для себя лучшие варианты для замены привычных средств в макияже, которые будут соответствовать современным трендам и личным предпочтениям.

косметичка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
косметичка

Чем заменить тональный крем?

Тональный крем — основа макияжа, но для легкости и натуральности можно использовать BB-крем или флюид. Эти средства обладают легкой текстурой и прекрасно выравнивают тон кожи, не создавая эффекта маски. Если нужна дополнительная стойкость, можно использовать праймер под макияж.

Румяна или пудра: чем заменить?

Если румяна в привычном формате вам кажутся тяжёлыми, замените их кремовыми или жидкими текстурами. Они придают свежесть и естественное сияние, идеально подходя для весеннего или летнего макияжа.

Как заменить контуринг?

Для лёгкого контуринга используйте бронзер с мягкой текстурой или хайлайтер, который можно наносить на определённые участки лица для создания лёгкой игры света и тени. Такой подход создаст мягкие и натуральные скулы.

Заменив привычные продукты на их альтернативы, вы создадите не только новый образ, но и обеспечите своей коже лучшее питание и уход.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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