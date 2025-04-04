Странная формула Трампа: почему она вызывает недоумение у Александра Вучича

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность по поводу введения новых пошлин на сербские товары, импортируемые в США, назвав размеры пошлин "странной формулой".

Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ вучич

Дональд Трамп, президент США, ранее объявил о наложении 37% пошлин на продукцию из Сербии, что выше, чем для других стран:

35% для Боснии и Герцеговины,

33% для Северной Македонии,

20% для Хорватии,

10% для Албании, Черногории и самопровозглашенной республики Косово.

Вучич отметил, что гражданам Сербии не стоит волноваться, так как ситуация будет обсуждена с Трампом в ближайшие три месяца для её разрешения.

Эти торговые ограничения особенно затрагивают сербские оборонные предприятия, такие как Yugoimport и Prvi Partizan, а также производителей шин для автобусов и грузовиков, таких как японская Toyo Tire и китайская Linglong, работающие в Сербии.

Согласно данным Республиканского управления статистики, в 2024 году экспорт Сербии в США составил 670,1 миллиона долларов, в то время как импорт из США достиг 739,4 миллиона долларов, пишет РИА Новости.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





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