Пресс никак не появляется? Эти три ошибки мешают его накачать

Мышцы пресса стабилизируют позвоночник, помогают сохранять прямое положение и отвечают за основные движения корпуса. У некоторых людей, которые очень стараются его накачать, не всегда получается. Это связано с допущением главных ошибок, рассказала фитнес-тренер Ольга Дерендеева.
У начинающих часто возникает напряжение и мышечная боль в шее во время занятий. Так как мышцы живота еще не развиты, тело компенсирует нагрузку, задействуя руки, плечи, спину и шею.
Поставьте ладони на затылок, над шеей. При выполнении скручиваний слегка давите затылком в ладони и наоборот — ладонями в затылок.
При скручиваниях следите за тем, чтобы плечи оставались как можно дальше от головного отдела. Не поднимайте их.
Контроль дыхания важен для активации пресса. Поясница должна быть прижатой к полу. Мышцы живота не должны выпячиваться.
При верном выполнении будет достаточно от 10 до 12 повторений для получения необходимой нагрузки.
Если же вам тяжело прижать поясницу к полу, используйте маленький валик (сложенный, например, из полотенца) и положите под крестец, пишет "СЭ".
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Кажется, что выбрать крем — дело простое. Но один промах, и средство может не только не помочь, но и навредить. Рассказываем, как выбрать правильно.