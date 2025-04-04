Пресс никак не появляется? Эти три ошибки мешают его накачать

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мышцы пресса стабилизируют позвоночник, помогают сохранять прямое положение и отвечают за основные движения корпуса. У некоторых людей, которые очень стараются его накачать, не всегда получается. Это связано с допущением главных ошибок, рассказала фитнес-тренер Ольга Дерендеева.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает упражнение на пресс

Не напрягайте шею

У начинающих часто возникает напряжение и мышечная боль в шее во время занятий. Так как мышцы живота еще не развиты, тело компенсирует нагрузку, задействуя руки, плечи, спину и шею.

Как исправить?

Поставьте ладони на затылок, над шеей. При выполнении скручиваний слегка давите затылком в ладони и наоборот — ладонями в затылок.

Держите плечи правильно

При скручиваниях следите за тем, чтобы плечи оставались как можно дальше от головного отдела. Не поднимайте их.

Дышите подконтрольно

Контроль дыхания важен для активации пресса. Поясница должна быть прижатой к полу. Мышцы живота не должны выпячиваться.

При верном выполнении будет достаточно от 10 до 12 повторений для получения необходимой нагрузки.

Если же вам тяжело прижать поясницу к полу, используйте маленький валик (сложенный, например, из полотенца) и положите под крестец, пишет "СЭ".

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



