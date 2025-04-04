Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мозг как у хомяка:что делать, если привычки крутятся по кругу и мешают жить
Используйте трубочки от туалетной бумаги в саду: полезные идеи
Земля на пути солнечной бури: какие последствия ожидают нас
Эти альтернативы в макияже помогут вам выглядеть лучше без лишних усилий
Странная формула Трампа: почему она вызывает недоумение у Александра Вучича
Два рецепта чесночного супа, которые взорвут ваши вкусовые рецепторы: хватит готовить по-старому
Почему современные панельные дома больше не уступают монолиту
Поезд, сон и роуминг: история, которая заставит вас улыбнуться
Сложные отношения с отцом: дочь Карела Готта раскрыла свои чувства в откровенном интервью

Пресс никак не появляется? Эти три ошибки мешают его накачать

1:25
Спорт

Мышцы пресса стабилизируют позвоночник, помогают сохранять прямое положение и отвечают за основные движения корпуса. У некоторых людей, которые очень стараются его накачать, не всегда получается. Это связано с допущением главных ошибок, рассказала фитнес-тренер Ольга Дерендеева.

Девушка делает упражнение на пресс
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает упражнение на пресс

Не напрягайте шею

У начинающих часто возникает напряжение и мышечная боль в шее во время занятий. Так как мышцы живота еще не развиты, тело компенсирует нагрузку, задействуя руки, плечи, спину и шею.

Как исправить?

Поставьте ладони на затылок, над шеей. При выполнении скручиваний слегка давите затылком в ладони и наоборот — ладонями в затылок.

Держите плечи правильно

При скручиваниях следите за тем, чтобы плечи оставались как можно дальше от головного отдела. Не поднимайте их.

Дышите подконтрольно

Контроль дыхания важен для активации пресса. Поясница должна быть прижатой к полу. Мышцы живота не должны выпячиваться.

При верном выполнении будет достаточно от 10 до 12 повторений для получения необходимой нагрузки.

Если же вам тяжело прижать поясницу к полу, используйте маленький валик (сложенный, например, из полотенца) и положите под крестец, пишет "СЭ".

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Автомобили стали роскошью: почему россияне отказались от покупок?
Авто
Автомобили стали роскошью: почему россияне отказались от покупок? Аудио 
Зола или навоз: что нельзя смешивать даже весной — одна ошибка, и урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Зола или навоз: что нельзя смешивать даже весной — одна ошибка, и урожая не будет Аудио 
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Домашние животные
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки Аудио 
Популярное
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили

Кажется, что выбрать крем — дело простое. Но один промах, и средство может не только не помочь, но и навредить. Рассказываем, как выбрать правильно.

Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным
Дедлайн для Киева: какой удар готовит Россия после паузы в переговорах? Дмитрий Плотников Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий Игорь Буккер Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Тренд с ушками: почему все носят кроличью чёлку — и тебе захочется тоже
Зола или навоз: что нельзя смешивать даже весной — одна ошибка, и урожая не будет
Зола или навоз: что нельзя смешивать даже весной — одна ошибка, и урожая не будет
Последние материалы
Используйте трубочки от туалетной бумаги в саду: полезные идеи
Земля на пути солнечной бури: какие последствия ожидают нас
Эти альтернативы в макияже помогут вам выглядеть лучше без лишних усилий
Странная формула Трампа: почему она вызывает недоумение у Александра Вучича
Пресс никак не появляется? Эти три ошибки мешают его накачать
Два рецепта чесночного супа, которые взорвут ваши вкусовые рецепторы: хватит готовить по-старому
Почему современные панельные дома больше не уступают монолиту
Поезд, сон и роуминг: история, которая заставит вас улыбнуться
Сложные отношения с отцом: дочь Карела Готта раскрыла свои чувства в откровенном интервью
Загадочное оборудование и терроризм: в чём подозревают туристов из России?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.