Из мемов в суд: песня про бобра оказалась слишком громкой для сцены

Хит "Сидим с бобром за столом" больше нельзя исполнять. Ни на концертах, ни на корпоративах, ни на ТВ.
Как сообщает SHOT, компания "Хитмейкер мьюзик", представлявшая интересы музыкантов Вячеслава Скрипки и Андрея Попова, разослала заказчикам письмо: песню "Бобр" запрещено заказывать.
"Договариваться с группой на выступление запрещено. Ранее согласованные концерты отменяются", — говорится в письме.
За нарушение обещают подать в суд и даже обратиться в полицию.
Сами музыканты говорят, что не понимают, что происходит. Андрей Попов заявил:
"Мы срочно решаем вопрос с юристами. Авторские права — у нас. Компания была просто агентом".
Тем временем группа теряет деньги: отменены десятки выступлений. Скрипка получал за вечеринки от миллиона рублей — за одну песню, которую он исполнял 40 минут.
Ранее песню обвинили в провокации молодёжи на распитие алкоголя. Пока юристы спорят, бобёр — молчит.
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