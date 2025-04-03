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Из мемов в суд: песня про бобра оказалась слишком громкой для сцены

1:06
Правда ТВ

Хит "Сидим с бобром за столом" больше нельзя исполнять. Ни на концертах, ни на корпоративах, ни на ТВ.

Как сообщает SHOT, компания "Хитмейкер мьюзик", представлявшая интересы музыкантов Вячеслава Скрипки и Андрея Попова, разослала заказчикам письмо: песню "Бобр" запрещено заказывать.

"Договариваться с группой на выступление запрещено. Ранее согласованные концерты отменяются", — говорится в письме.

За нарушение обещают подать в суд и даже обратиться в полицию.

Сами музыканты говорят, что не понимают, что происходит. Андрей Попов заявил:

"Мы срочно решаем вопрос с юристами. Авторские права — у нас. Компания была просто агентом".

Тем временем группа теряет деньги: отменены десятки выступлений. Скрипка получал за вечеринки от миллиона рублей — за одну песню, которую он исполнял 40 минут.

Ранее песню обвинили в провокации молодёжи на распитие алкоголя. Пока юристы спорят, бобёр — молчит.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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