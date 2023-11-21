Дело "Лайф-из-Гуд": следствие пошло на второй круг

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Адвокаты обвиняемых по так называемому делу "Лайф-из-Гуд" получили решающий аргумент для оспаривания законности продления содержания их под стражей.

Фото: Pravda.Ru

Адвокаты всех обвиняемых по делу, связываемому с "Лайф-из-Гуд", "Гермес Менеджмент" и "Бест Вей", получили от следственной группы ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уведомление о том, что назначено новое следственное действие: дополнительная бухгалтерская судебная экспертиза в рамках уголовного дела.

Она назначена 8 ноября, подчеркивают адвокаты обвиняемых, при том, что следственные действия по уголовному делу завершены в июне с. г.: де-юре до середины февраля 2024 года продолжаются процессуальные действия, предшествующие передаче дела в суд для рассмотрения по существу. "Но де-факто следствие продолжается. — говорят адвокаты, — Это было нам известно и раньше, так как возбуждено еще одно, "резервное", уголовное дело по тем же самым сюжетам. Его необходимость следствие в судах объясняло тем, что дело в отношении уже имеющихся обвиняемых будет в феврале 2024 года передано в суд, а в отношении неких других потенциальных обвиняемых будет продолжено, хотя было понятно, что "резервное" дело в значительной степени камуфляж для продолжения расследования "основного" дела, и эпизоды из него будут тихой сапой перенесены в "основное" дело. Теперь маски сброшены: экспертиза назначена в рамках "основного" дела, не взирая на то, что грубо нарушается УПК, так как следствие по нему завершено в июне".

На такой шаг следствие, по мнению адвокатов, пошло от безысходности: документальных подтверждений вины следствию катастрофически не хватает даже для представления в прокуратуру мало-мальски убедительного обвинительного заключения. "И от безнаказанности, — добавляют защитники, — Потому что до сих пор все сомнительные действия следственной группы не получали надлежащей оценки ни со стороны прокуратуры, ни со стороны судов".

"Почему следственная группа избегает официального продления? Потому что при официальном продлении следственных действий придется освобождать по крайней мере четверых их десяти "активных" обвиняемых из-под стражи", — подчеркивают адвокаты.

Речь, по их словам, идет о четверых обвиняемых, которые находятся под стражей свыше полутора лет — предельного срока содержания в СИЗО в рамках предварительного расследования. Следствие, по словам адвокатов, обосновывало в судах необходимость продления "стражи" необходимостью ознакомить обвиняемых с материалами дела. Однако все до единого обвиняемые и их защитники с самого начала отказались знакомиться с этими материалами, выразив тем самым протест против грубейших нарушений их прав, допущенных при "скоростном" предъявлении обвинений в июне этого года.

Суд, тем не менее, обязал их ознакомиться с материалами дела, посчитав отказ от ознакомления злоупотреблением правом. Тогда все до единого обвиняемые, начав знакомиться с материалами дела, почти сразу заявили о завершении ознакомления.

Однако следствие вновь добилось продления "стражи" — на том основании, что ему необходимо дополнительно предъявить еще некие 10 томов уголовного дела вдобавок к 210 имеющимся.

"И теперь выясняется, что материалы для этих 10 томов, судя по всему, еще только собираются, — подверчивают адвокаты, — Их еще нет в природе".

"Раз следствие возобновлено, то с учетом уведомления об исполнении требований ст. 217 УПК РФ, необходимо изменить меру пресечения в отношении четверых обвиняемых, — настаивают адвокаты, — Кроме того, назначение экспертизы на данном этапе свидетельствует, что вина обвиняемых в инкриминируемых деяниях не доказана".

По их словам, в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу направлены заявления о совершении преступлений следователями следственной группы, связанных с фальсификацией материалов дела, превышением должностных полномочий, а также халатностью со стороны руководства ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ненадлежащим образом контролировавшего деятельность подчиненных.

Адвокаты замечают, что в Приморском районном суде города Санкт-Петербурга рассматриваются жалобы стороны защиты, связанные с неисполнением требований ст. 216 и 218 УПК РФ.