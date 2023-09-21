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Александр Приходько

Более чем в 30 городах России прошли акции в защиту "Бест Вей"

4:53
Недвижимость » Жилкооперативы

Общее количество участников митингов и собраний, а также тех, кто подписал революции в защиту кооператива, по подсчетам активистов, превысило несколько тысяч человек.

Более чем в 30 городах России прошли акции в защиту "Бест Вей"
Фото: Пресс-служба Бест Вей

Активисты движения пайщиков в защиту кооператива "Бест Вей" (в нем около 20 тысяч пайщиков по всей стране) России подвели итоги митингов и собраний пайщиков 16 сентября в поддержку своего кооператива. Это уже третья волна митингов и собраний пайщиков кооператива во многих городах и собрания пайщиков кооператива "Бест Вей" в защиту кооператива и в поддержку обращения региональных групп пайщиков в Следственный комитет России о действиях следственной группы санкт-петербургского ГУ МВД. Ранее митинги проводились 16 июля и 15 февраля.

Митинги 16 сентября состоялись в Новосибирске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Саратове, Краснодаре, Иркутске, Ижевске, Чите, Улан-Удэ, Барнауле, Абакане, Чайковском Пермского края. В нескольких городах митинги не были согласованы властями из-за антиковидных или антитеррористических ограничений. Собрания пайщиков прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Белгороде, Красноярске, Мурманске, Калининграде, Уфе, Оренбурге, Сочи, Кавминводах, Пятигорске, Зеленокумске Ставропольского края, Набережных Челнах, Альметьевске и Лениногорске Республики Татарстан, Тольятти, Сургуте, Междуреченске Кемеровской области и других. В Кемерове прошел публичный сбор подписей под резолюцией.

"Работа и счета кооператива с весны 2022 года блокируются следственными органами ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, — объясняют причины протестных настроений активисты движения в защиту кооператива, — Пайщики не могут ни купить недвижимость, которую они подобрали, ни вернуть деньги назад. И всё потому, что следствие по уголовному делу, касающемуся другого юридического лица — инвестиционной компании "Гермес", пытается "привязать" кооператив к этой компании, чтобы обязать его платить по обязательствам компании, которые она якобы не выполнила. Однако обязательства эти — 232 млн рублей, при том, что на счетах кооператива около 4 млрд рублей. К тому же следственные действия по уголовному делу завершены, обвинения предъявлены. Почему следствие — ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сохраняет арест счетов? Действия следователей стали причиной массовой подачи заявлений пайщиков в Следственный комитет".

По словам активистов, де-факто сохраняется арест недвижимости кооператива и недвижимости граждан, которые уже расплатились с кооперативом и находятся в процессе переоформления квартир в частную собственность, хотя де-юре арест судом снят еще весной. "То есть судебное решение следствием фактически не исполняется, — подчеркивают активисты, — каждый пайщик вынужден добиваться снятия ареста со своей квартиры в индивидуальном порядке".

"Пайщики кооператива выражают солидарность с арестованными по уголовному делу, права которых, как мы убеждены, грубо нарушаются, — подчеркивают активисты, — Четверо обвиняемых, в том числе три молодые женщины, содержатся в СИЗО уже больше полутора лет. При этом следствие, по мнению адвокатов кооператива и обвиняемых, нарушило УПК, перейдя к ознакомлению обвиняемых с материалами дела до того, как с ним были ознакомлены гражданские ответчики и потерпевшие. Следователи заявили в суде, что никто не изъявил желания знакомиться с материалами дела — однако кооператив направлял ходатайство с просьбой ознакомить кооператив с материалами дела в следственную группу в установленных срок. Сначала следователи заявили, что ничего не получали, а затем уже постфактум — когда началось ознакомление с материалами дела обвиняемых, 18 сентября от следственной группы пришло письмо, что ходатайство адвокатов еще в июле было удовлетворено. В июле же следственная группа молчала. Мы считаем, что это попытки искусственно продлить содержание под стражей, введение в заблуждение суда. Адвокаты подали жалобу на действия следствия в суд, она должна быть рассмотрена в ближайшее время".

Pravda.Ru будет следить за развитием событий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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