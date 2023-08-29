Пайщики "Бест Вей" апеллируют к Бастрыкину

Пайщики кооператива "Бест Вей" из разных городов России подают заявления председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на следователей ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ведущую уголовное дело, связываемое ей с кооперативом.
На момент публикации заявления от пайщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Красноярска, Ставрополя, Челябинска, Оренбурга, Ижевска, Чебоксар, Саратова, Белгорода, Хабаровска, Улан-Удэ, Барнаула, Абакана, города Чайковский Пермского края готовятся новые.
Заявления — с подписными листами, в каждом — десятки подписавшихся пайщиков, например, московский подписной лист подписало 80 пайщиков, сообщили нам активисты кооператива.
Причина подачи заявлений, как пояснили нам активисты кооператива — блокирование следствием собственных средств пайщиков кооператива уже более года и отказ следственной группе в выплате даже на основе судебных решений.
"Пайщики возмущены тем, что следствие, пытаясь якобы защитить их от кражи, на деле само "экспроприировало" средства и полностью заблокировало и покупку квартир с помощью кооператива, и возврат средств пайщикам, которые приняли решение выйти из кооператива, — пояснили нам в совете кооператива, — Кооператив в целом — как юридическое лицо, пытаются привлечь к финансовой ответственности за ущерб, по мнению следствия, нанесенный инвестиционной компанией "Гермес", с которой кооператив якобы входил в "группу компаний под единым брендом". Но сумма ущерба, установленная в ходе завершенных уже следственных действий — 232 млн рублей, притом, что активы кооператива — 16 млрд рублей, из них средства на счетах — около 4 млрд рублей. И адвокаты кооператива, и пайщики с их юристами в блокировании работы кооператива и в иных действиях следствия усматривают признаки должностных преступлений — стремление намеренно обрушить кооператив".
Ранее пайщики проводили митинги в защиту кооператива.
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