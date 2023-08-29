Пайщики "Бест Вей" апеллируют к Бастрыкину

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Жилкооперативы

Пайщики кооператива "Бест Вей" из разных городов России подают заявления председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на следователей ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ведущую уголовное дело, связываемое ей с кооперативом.

На момент публикации заявления от пайщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Красноярска, Ставрополя, Челябинска, Оренбурга, Ижевска, Чебоксар, Саратова, Белгорода, Хабаровска, Улан-Удэ, Барнаула, Абакана, города Чайковский Пермского края готовятся новые.

Заявления — с подписными листами, в каждом — десятки подписавшихся пайщиков, например, московский подписной лист подписало 80 пайщиков, сообщили нам активисты кооператива.

Причина подачи заявлений, как пояснили нам активисты кооператива — блокирование следствием собственных средств пайщиков кооператива уже более года и отказ следственной группе в выплате даже на основе судебных решений.

"Пайщики возмущены тем, что следствие, пытаясь якобы защитить их от кражи, на деле само "экспроприировало" средства и полностью заблокировало и покупку квартир с помощью кооператива, и возврат средств пайщикам, которые приняли решение выйти из кооператива, — пояснили нам в совете кооператива, — Кооператив в целом — как юридическое лицо, пытаются привлечь к финансовой ответственности за ущерб, по мнению следствия, нанесенный инвестиционной компанией "Гермес", с которой кооператив якобы входил в "группу компаний под единым брендом". Но сумма ущерба, установленная в ходе завершенных уже следственных действий — 232 млн рублей, притом, что активы кооператива — 16 млрд рублей, из них средства на счетах — около 4 млрд рублей. И адвокаты кооператива, и пайщики с их юристами в блокировании работы кооператива и в иных действиях следствия усматривают признаки должностных преступлений — стремление намеренно обрушить кооператив".

Ранее пайщики проводили митинги в защиту кооператива.

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