Митинги в 15 городах России: пайщики "Бест Вей" вышли на защиту своих прав

15 февраля митинги в защиту кооперации и кооператива "Бест Вей" прошли в 15 городах России: Новосибирске, Казани, Челябинске, Иркутске, Мурманске, Ижевске, Белгороде, Кирове, Оренбурге, Барнауле, Улан-Удэ, Чите, Сыктывкаре, Абакане, Чайковском Пермского края.

Во многих других городах, в том числе в двух столицах, заявки не были согласованы, в основном со ссылкой на коронавирусные ограничения (хотя подавались на не более чем 100-200 участников). Кооператив работает в более чем 70 городах, заявки готовились в более чем 50. В кооперативе более 19 тыс. пайщиков.

Пайщики из городов, где митинги не состоялись, подписали резолюции митингов, которые удалось провести, а также составили собственные резолюции. Общее количество резолюций, по словам активистов, более 50.

Главное требование, звучавшее на митингах, — разблокировка работы кооператива. Блокировка связана с уголовным делом, в которой кооператив, по словам его адвокатов, — фактически третье лицо. Так как претензии касаются компании высокодоходных инвестиций, никаких претензий к работе кооператива или к его действующим руководителям у следствия нет. Дело ведет следственная группа ГСУ питерского главка МВД (по месту регистрации кооператива).

Прежде всего для нормальной работы кооператива необходима разблокировка счетов кооператива, арест на большей части которых суд отказался продлить, но, по словам представителя кооператива, следствие и банки: Северо-Западный банк Сбербанка и банк "Санкт-Петербург" — фактически отказываются исполнять решение суда, ссылаясь на то, что следствие и прокуратура подали апелляцию на это решение. Хотя судебные постановления об обеспечительных мерах, подчеркивают адвокаты кооператива, исполняются сразу, а не после рассмотрения в апелляционной инстанции.

Блокировка работы кооператива продолжается в общей сложности год, и весь этот год пайщики кооператива не имеют возможности приобрести недвижимость, средства на которую перечислили. Большую часть этого года, за исключением полутора недель летом 2022 года, когда арест со счетов был снят де-юре и де-факто, и платежи хоть и медленно, но проходили, они не имеют возможности вернуть свои паевые средства, поскольку деньги либо находятся под "официальным" арестом, либо блокируются вышеназванными банками в рамках процедур комплаенс. Весь год пайщики не имеют возможности переоформить жилье, за которое они расплатились с кооперативом, в собственность и получить справку для вступления в наследство в отношении пая в кооперативе, так как офис кооператива фактически заблокирован, а документация изъята следственной группой с запретом копирования.

Митинги — способ привлечь к рукотворным проблемам кооператива внимание властей и руководства правоохранительных органов.

Казань

Митинг прошел в сквере имени К. Тинчурина, участвовало более 50 человек. "Митинг долго не согласовывали, — рассказывает организатор Булат И. — Однако в конце концов разрешение было получено. Разумеется, на митинге присутствовали полиция и Росгвардия, но все прошло спокойно".

"Во время движения Минина и Пожарского народ объединился и завоевал себе свободу, — прокомментировал один из выступавших на митинге пайщиков кооператива. — Также объединившись, мы добьемся свободной работы нашего кооператива, разблокировки его средств, нормальной работы его органов управления. Потому что кооператив — это мы все, пайщики, это у нас отнимают законное право использовать свои финансовые средства и приобретать себе недвижимость с помощью кооператива, а не на кабальных условиях ипотеки".

Челябинск

Митинг прошел в сквере имени Д. В. Колющенко, на нем было несколько десятков участников. "Митинг прошел успешно, — говорит один из организаторов Сергей Ш. — Мы подчеркнули, что объединились в кооператив, чтобы приобретать квартиры дешевле, чем по ипотеке. Сложилась ситуация, которая нас очень беспокоит".

"Я очень довольный пайщик, — сказала в своем выступлении Наталья В. — Причем пайщик с 2016 года. Вступила в кооператив, еще будучи гражданкой Казахстана. Мы стали искать программу, чтобы было не напряжно для семейного бюджета. Ипотека для нас была невозможна. Кстати, она невозможна и сейчас, потому что мы недавно граждане России, и у нас пока нет кредитной истории. Несколько лет участвовали в накопительной программе — три года накапливали первоначальный паевой взнос: выплачивали по 10 тыс. рублей. Накопили 35% от квартиры стоимостью 3 млн рублей. В порядке очереди в 2021 году кооператив купил нам такую квартиру. После покупки выплачиваем по 25 тыс. рублей — вносим оплату за те 65%, которые кооператив предоставил нам в рассрочку на 10 лет. Предоставил эти 65% как раз с тех счетов, которые сейчас заблокированы, несмотря на то что суд принял решение, что счета должны быть разблокированы. Мы все благодарные пайщики, поскольку кооператив дает возможность приобрести квартиру выгодно, без больших переплат".

Ижевск

Митинг прошел в сквере Молодоженов, в нем были десятки участников. "Я пайщик с 2018 года, — заявила одна из пайщиц кооператива, — И считаю это лучшим способом приобретения недвижимости. Мы с помощью кооператива перевели бабушку поближе к нам. Мы рассматривали ипотеку, в том числе самые льготные варианты — и все равно переплата оказывалась больше, чем в кооперативе. Наш кооператив — уникальная возможность приобрести жилье на наиболее выгодных для людей условиях, мы будем его поддерживать и защищать. Добиваться разблокировки счетов и работы кооператива".

Мурманск

Митинг прошел в Больничном городке, в сквере перед кинотеатром "Утес". В нем приняли участие 13 человек. "Наша борьба — это борьба за право на жизнь всех кооперативов в России", — говорит одна из организаторов митинга Наталья С.

"У нас с дочерями сейчас крохотная квартирка. Мы надеялись прошедшей осенью купить новую квартиру с помощью кооператива, — рассказывает о причинах своего участия в митинге пайщица из Мурманска пенсионерка Наталья Васильевна М. — Первоначальный паевой взнос внесли, очередь в кооперативе отстояли, квартиру подобрали, но из-за блокировки счетов никак не можем воспользоваться собственными финансовыми средствами: купить подобранную квартиру. Слава Богу, она пока не "уплыла". Нужно срочно разблокировать счета, чтобы мы могли приступить к оформлению".

Оренбург

В митинге в Оренбурге, прошедшем в сквере имени В. И. Ленина, приняло участие около 50 человек.

"Я приобрел с помощью кооператива квартиру для детей, — рассказывал на митинге один из пайщиков. — Дети в ней сейчас живут, родились внуки. Думаю, что нам всем нужно объединиться, чтобы поддержать наш кооператив".

"Я трижды пайщик кооператива, — говорила одна из выступающих. — Очень довольна. Наш кооператив — возможность для людей со средним достатком приобрести квартиру себе, помочь с приобретением квартиры своим детям, приобретать квартиру там, где мы хотим".

Один из объектов, рассказала она в своем выступлении, хотела уже переоформить в свою собственность, так как почти завершили расплачиваться за него с кооперативом, но это пока невозможно из-за блокировки работы кооператива.

"Кооператив оказался в сложной ситуации, — констатирует она. — Я призываю всех помочь кооперативу. И все вместе решим проблемы".

Барнаул

Митинг прошел на пл. Свободы около памятника-посвящения жертвам политических репрессий "Прощание". В нем участвовало около 40 пайщиков кооператива и сочувствующих.

"На митинге присутствовали двое представителей городской администрации и человек пять полицейских, — говорит Маргарита А., одна из организаторов митинга. — Полиция даже спасла митинг от дебошира. В целом все прошло гладко, на позитиве. Присутствовали также СМИ, в том числе наш местный телеканал "Толк", который брал интервью у пайщиков".

"Наш кооператив пытаются приплести к уголовному делу, к которому юридически мы не имеем никакого отношения, — комментирует участник митинга. — Следствие пытается заблокировать наши счета, банки отказываются проводить платежи, не выполняя судебное решение о снятии ареста со счетов".

Белгород

Митинг прошел на площадке перед Домом офицеров на ул. Куйбышева. "Участвовало 17 человек. Полиции было больше, чем митингующих, — сообщает Ирина Р., одна из организаторов митинга. — У нас администрация после митинга выразила недовольство тем, что на плакатах были упомянуты Сбербанк и Центробанк. Хотя перед митингом представители полиции просмотрели все плакаты и нарушений не нашли".

"Более года пайщики кооператива отстаивают свои интересы, — звучало в одном из выступлений на митинге. — Написаны десятки тысяч обращений в инстанции. Выиграны суды по снятию арестов со счетов кооператива и другие. Однако банки, в частности, Северо-Западный банк Сбербанка, незаконно удерживают денежные средства, что не позволяет кооперативу выполнять свои обязательства: возвращать паевые средства и покупать квартиры очередникам. Нам известно, что расследуемое уголовное дело касается другого юридического лица, никаких нарушений в работе кооператива не выявлено. Следовательно, для блокировки работы кооператива нет никаких оснований. Требуем соблюдения законности в отношении нашего кооператива".

Иркутск

Митинг прошел в парке Комсомольский. "У нас было около 50 человек, — сообщает одна из организаторов митинга Снежана Б. — Мы распечатали, озвучили города Иркутской области, где работает кооператив. Все было очень позитивно".

"Мы видим в уголовном деле недобросовестных псевдопотерпевших, — говорит один из пайщиков кооператива. — Они живут в кооперативной квартире, не платят кооперативу паевые и членские взносы, не платят коммунальные платежи и подали заявление в качестве потерпевших. Вы верните кооперативу средства, которые он предоставил, выкупите квартиру. Но нет, они пытаются ловить рыбку в мутной воде в надежде не возвращать деньги. Они потерпевшие или мы, добросовестные пайщики, потерпевшие от их действий? А также потерпевшие от абсолютно необоснованных действий следствия в отношении кооператива, от действий банков, которые отказываются выполнять решение суда о снятии ареста со счетов кооператива? Вопросы, думаю, риторические. И мы будем защищать свои интересы — подаются десятки исковых заявлений пайщиков кооператива к следствию".

Чайковский

Митинг прошел на площади Уральских танкистов. В нем участвовало около 30 человек.

"Полиция пребывала в легком удивлении от кооперативной тематики митинга, — сообщает одна из организаторов Александра П. — На митинге была телекамера — стояла там до нашего появления: не знаем, от какого СМИ. Оператор все хотел нас спровоцировать на политику. Я сказала, что только про кооперацию говорим. Он потолкался минут двадцать и уехал".

"Я успела получить квартиру в кооперативе до событий, — рассказывает одна из участниц митинга. — До кооператива у меня были две ипотеки. Мне есть с чем сравнить. В кооперативе очень комфортные для нашей семьи платежи. Банкам невыгодно, чтобы поток клиентов на кредиты под высокие проценты уменьшался. Именно они заинтересованы в создании трудностей для кооператива".

Новосибирск, Чита, Улан-Удэ, Абакан, Киров, Сыктывкар

Новосибирский митинг прошел на площадке в сквере около театра "Глобус". "Участвовало около 30 человек, — говорит один из организаторов Александр Ж. — Пайщики выступали в защиту кооператива".

Читинский митинг состоялся у дома номер 1 по проспекту Фадеева.

"Присутствовали несколько десятков человек, — рассказывает организатор Елена Л. — Был засланный казачок из МВД: стоял в сторонке и записывал на диктофон. После митинга подошел, попросил сфотографировать наши требования — резолюцию. Спросил, почему именно сегодня проводим этот митинг? Ответили, что это мы, пайщики, решили провести всероссийский митинг".

Митинг в Улан-Удэ прошел в парке Юбилейный возле ледового катка. В нем участвовало более 20 человек. "Возле нас были представители администрации, шесть полицейских и трое в штатском, — рассказывает соорганизатор митинга. — Наблюдали за тем, чтобы мы ничего не нарушили, проводя мероприятие. После митинга представители администрации признались: они опасались, что заявленные цели митинга — только повод, и прозвучат призывы к незаконным действиям. Они удовлетворены тем, что опасения не подтвердились".

Абаканский митинг состоялся в Преображенском парке в районе фонтана. "Было 23 человека, — сообщает организатор Татьяна Е., — а также шесть сотрудников полиции и служебная собака".

Митинг в Кирове проводился у памятника С. Н. Халтурину. В нем приняло участие около 50 человек. Сыктывкарский митинг состоялся на центральной площадке Мичуринского парка, участвовало шесть человек.

Ответ — за властями

Резолюции митингов направлены в федеральные органы власти. Параллельно с их отправкой пайщики кооператива массово готовят исковые заявления о нанесении материального и морального ущерба к следственной группе.