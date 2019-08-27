Поместье из фильма "Унесенные ветром": что с ним стало и как оно выглядит сейчас

Наверняка романтичные киноманы помнят дом Эшли Уилкса. "Унесенные ветром" стал популярным по всему миру. А дом героя недавно выставили на аукцион. Уже назначена стартовая цена — $1 млн.

Фото: news.myseldon.com

Не стала участвовать, но помогла

Могла ли предполагать писательница Маргарет Митчелл, что творение ее пера 1936 года станет бестселлером. Через 3 года после выхода книги одна кинокомпания получила права на экранизацию романа.

Сама же Маргарет не хотела участвовать в съемках, однако прислала сценаристу фото с домом, который, по ее предположению, стал бы лучшим вариантом для Эшли, персонажа фильма. Конечно, с этим все согласились.

Сделали ремонт и начали реставрацию

После съемок дом долго стоял в запустении. Нынешние владельцы купили его в довольно обветшалом виде, а в 2017 году они решились на ремонт, который обошелся им в $2 млн.

А недавно владельцы стали реставрировать особняк и выставили его на аукцион. Владельцы рассказывают, что некоторые предметы мебели можно будет приобрести отдельно.

Фото: TARGET AUCTION

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Поместье в светлых тонах с современными атрибутами

Сам по себе дом огромен — его площадь 930 кв. м. В особняке 12 спален, 13 ванных комнат, оснащенных системой дистанционного управления. Владельцам удалось восстановить оригинальный облик интерьеров, при этом разбавить помещение всем необходимым для современной жизни.

Фото: TARGET AUCTION

Рядом с домом расположены бассейн и старинная беседка. Особняк украшен пышными садами. В бывшем каретнике находятся станция для тележек для гольфа и зарядки электромобилей.

Белоснежный дом окружен колоннами. Его основной цвет интерьера светлый. В нем уместно сочетаются белый и беж. Внутреннее убранство поместья дополняют кожаные и деревянные предметы мебели. На стенах висят картины, на потолках — люстры из хрусталя.

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Помещения оформлены в классическом стиле. В них присутствуют камин, богатый текстиль, который можно встретить на окнах и столах, креслах и стульях. Кухню наполняют белоснежная мебель и современная техника.

Фото: TARGET AUCTION

Массивные столы, камины, комоды… При виде такого убранства будто попадаешь в XIX век. Видно, что мебель и ремонт в помещении дорогие, но при этом все находится на своих местах, не "рассказывает" о безудержном шике хозяев, а напротив, свидетельствует об их утонченном вкусе.

Фото: TARGET AUCTION

Ходит много слухов о том, кто обустраивал помещение для фильма. Однако достоверной информации по этому поводу пока нет. Зато есть те красота и утонченность, заставляющие вздохнуть от удовольствия при виде внутреннего и внешнего убранства.

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Фото: bazaar.ru