Наверняка романтичные киноманы помнят дом Эшли Уилкса. "Унесенные ветром" стал популярным по всему миру. А дом героя недавно выставили на аукцион. Уже назначена стартовая цена — $1 млн.
Не стала участвовать, но помогла
Могла ли предполагать писательница Маргарет Митчелл, что творение ее пера 1936 года станет бестселлером. Через 3 года после выхода книги одна кинокомпания получила права на экранизацию романа.
Сама же Маргарет не хотела участвовать в съемках, однако прислала сценаристу фото с домом, который, по ее предположению, стал бы лучшим вариантом для Эшли, персонажа фильма. Конечно, с этим все согласились.
Сделали ремонт и начали реставрацию
После съемок дом долго стоял в запустении. Нынешние владельцы купили его в довольно обветшалом виде, а в 2017 году они решились на ремонт, который обошелся им в $2 млн.
А недавно владельцы стали реставрировать особняк и выставили его на аукцион. Владельцы рассказывают, что некоторые предметы мебели можно будет приобрести отдельно.
Читайте также: Топ-5 необычных домов знаменитостей
Поместье в светлых тонах с современными атрибутами
Сам по себе дом огромен — его площадь 930 кв. м. В особняке 12 спален, 13 ванных комнат, оснащенных системой дистанционного управления. Владельцам удалось восстановить оригинальный облик интерьеров, при этом разбавить помещение всем необходимым для современной жизни.
Рядом с домом расположены бассейн и старинная беседка. Особняк украшен пышными садами. В бывшем каретнике находятся станция для тележек для гольфа и зарядки электромобилей.
Белоснежный дом окружен колоннами. Его основной цвет интерьера светлый. В нем уместно сочетаются белый и беж. Внутреннее убранство поместья дополняют кожаные и деревянные предметы мебели. На стенах висят картины, на потолках — люстры из хрусталя.
Читайте также: Орландо Блум выводит на рынок свою холостяцкую берлогу в Беверли-Хиллз
Помещения оформлены в классическом стиле. В них присутствуют камин, богатый текстиль, который можно встретить на окнах и столах, креслах и стульях. Кухню наполняют белоснежная мебель и современная техника.
Массивные столы, камины, комоды… При виде такого убранства будто попадаешь в XIX век. Видно, что мебель и ремонт в помещении дорогие, но при этом все находится на своих местах, не "рассказывает" о безудержном шике хозяев, а напротив, свидетельствует об их утонченном вкусе.
Ходит много слухов о том, кто обустраивал помещение для фильма. Однако достоверной информации по этому поводу пока нет. Зато есть те красота и утонченность, заставляющие вздохнуть от удовольствия при виде внутреннего и внешнего убранства.
Читайте также: Бывший дом Николаса Кейджа выходит на рынок за 10,95 миллиона долларов
Фото: bazaar.ru
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.