Орландо Блум выводит на рынок свою холостяцкую берлогу в Беверли-Хиллз

Орландо Блум официально оставляет холостую жизнь позади. После помолвки с Кэти Перри в феврале голливудская звезда выставил на рынок недвижимости свою холостяцкую берлогу в Беверли-Хиллз с запрашиваемой ценой в 8,99 миллиона долларов. Актер приобрел жилище площадью 4 011 квадратных футов за 7 миллионов долларов чуть менее двух лет назад.

Ультрасовременный дом с четырьмя спальнями и ванными комнатами, с деревянными полами и целыми стенами из стекла, которые позволяют просачиваться большому количеству солнечного света. Входная дверь находится за охраняемым входом во внутренний двор, и она скользит, а не просто открывается, чтобы показать просторное фойе и гостиную с огромной утопленной зоной отдыха, выложенной удобными подушками, расположенными вокруг минималистичного журнального столика.

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Формальное обеденное пространство, расположенное по другую сторону от частичной перегородки, представляет собой элегантную коллекцию простых белых потолочных светильников и ведет к просторной кухне с ламинированным белым шкафом и столешницами из нержавеющей стали. В более непринужденной обеденной зоне рядом с кухней установлен телевизор с большим экраном, а в семейном большой комнате — второй телевизор со стеклянными перегородками, которые открываются и дают возможность выйти на задний двор.

В другой части дома две из трех гостевых спален располагают собственными ванными комнатами, а также кроватями и столами, которые занимают необычное положение в центре комнаты, обращенные к стеклянным стенам, которые могут открываться. В главной части дома стеклянные стены в спальне и ванной комнате выходят на зону для отдыха и обеденную террасу, где есть крошечный внутренний дворик. Хозяйская спальня дополнена рядом специально оборудованных шкафов.

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Во дворе у дома есть бескрайний бассейн и пожарная яма, спрятанная в белую штукатурную полку между длинными встроенными деревянными скамейками. В этой части много места для отдыха. Блум внес некоторые существенные изменения в наружную площадь дома после покупки его у мексиканского архитектора Мигеля Анхеля Арагонеса, который в 2011 году купил дом в стиле ранчо 1950-х годов за 3,25 миллиона долларов, а затем превратил его в роскошный бутик-отель. Обитель, как называют его сегодня.

Невеста Блума, Перри, также теряла свои владения недвижимостью в последние месяцы, хотя неясно, где будет жить пара суперзвезд, как только они свяжут себя узами брака. Перри, наконец, продала свой комплекс Голливуд-Хиллз в начале этого месяца после того, как он провел более полутора лет на рынке, но она все еще владеет рядом других объектов недвижимости в этом районе, в том числе двумя многомиллионными домами в анклаве Беверли-Хиллз. Она все еще находится в юридической битве за приобретение поместья площадью в восемь акров, которое в настоящее время принадлежит монастырю Сестер Непорочного Сердца Марии в Лос-Фелисе.

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Фото: Сплетник