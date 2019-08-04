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Автор Дарья Чернявская

Топ 5 необычных домов знаменитостей

Недвижимость print

Многие знаменитости креативно подходят к выбору и оформлению недвижимости, тратя миллионы на то, чтобы жилище идеально подходило под их нужды и выражало индивидуальность владельца. В нашей подборке — пять необычных домов знаменитостей, которые поражают воображение.

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Фото: TVCenter.ru

Дом-аэропорт. Джон Траволта

Настоящей страстью Джона Траволта являются самолёты. Актёр имеет лицензию пилота и лично управляет собственным "Боингом", летая в разные страны. Потому при выборе дома для Траволты было важно иметь возможность сразу сесть в самолёт — вдруг захочется отведать круассанов в Париже с утра пораньше? В итоге дом актёра превратился в настоящий аэропорт со взлётной полосой и диспетчерским пунктом, регулирующим движение самолётов. Там же стоит и личный лайнер голливудской звезды.

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Умный дом. Билл Гейтс

IT-магнат — один из богатейших людей мира, который продолжает развивать высокие технологии. Дом Билла Гейтса — не просто очередной образчик шикарной недвижимости с собственным причалом и всеми мыслимыми удобствами, но и настоящий полигон для испытаний новых разработок. В этом умном доме есть всё - от меняющихся картин на стенах до системы регулирования температуры в помещении. Гости Гейтса, войдя в чудо-дом, получают особые датчики, связанные с главным компьютером умного дома. Считывая с датчиков информацию о состоянии гостя, о его теле, помещение буквально подстраивается под человека, изменяя интенсивность освещения, температуру, влажность, даже температуру воды в бассейне. Настоящая фантастика, ставшая реальностью.

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Дом-аквапарк. Селин Дион

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Фото: Woman.ru

А жилище знаменитой певицы напоминает скорее фешенебельный курорт, чем обычный дом. Тем более, что, помимо огромного бассейна, на территории особняка есть настоящий мини-аквапарк с множеством водных горок. Территорию дома, возведённого в 2010 году, пересекает река, вокруг разбросаны домики для гостей, имеется теннисный корт, площадка для крокета и пляжный домик, и это не считая самого главного особняка с восемью комнатами.

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Дом-мельница. Роберт Дауни-младший

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Фото: fb.ru

Ещё до приобретения этого дома звезда "Мстителей" и "Шерлока Холмса" хотел найти что-нибудь эдакое. Вдохновившись работами дизайнера Джо Наэма, Сьюзан и Роберт Дауни попросили его подыскать им дом. Дизайнер не разочаровал, хотя то, что он нашёл, на дом не было похоже: это была старая мельница, построенная в XIX веке. Дауни-младшему же идея понравилась, и буквально за пару месяцев дизайнеры проделали огромную работу, слегка переделав постройку и сделав её жилой. На территории разбили роскошный сад. В итоге вышло уютно и в меру эксцентрично.

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Око Гора. Наоми Кэмпбелл

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Фото: samosoboj.ru

Удивительный по своему внешнему виду и функционалу дом супермодели находится на острове Клеопатра в Турции. Кэмпбелл получила этот дом в подарок от российского бизнесмена Владислава Доронина в 2011 году. Дом может функционировать автономно, при этом он экологичен: энергия поступает от солнечных батарей, вода — из системы переработки дождевых и сточных вод. Внешне дом и участок представляет собой око древнеегипетского бога Гора, по совместительству символ благополучия. Жилая часть расположена в стеклянной полусфере — "зрачке" Гора, где расположены 30 комнат.

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Фото превью: teleprogramma.pro

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