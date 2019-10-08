Как выгоднее купить квартиру в мегаполисе с целью аренды?

Покупка недвижимости с целью аренды — долгий и весьма затруднительный процесс, если не иметь представления об особенностях рынка в крупных городах. Эксперты выделили несколько особенностей, согласно которым можно выгодно купить квартиру в мегаполисе с целью дальнейшей аренды.

В первую очередь эксперты в области недвижимости советуют смотреть на квартиры только вторичного рынка. Дело в том, что покупателю нужна как можно быстрее уже готовая недвижимость для аренды.

Подготовка квартиры может требовать много времени, поэтому при покупке на вторичном рынке потенциальному покупателю важно соблюсти все юридические аспекты и сделать ремонт при запасе средств.

Покупка квартир в новостройках с целью аренды может сильно затянуть процесс дальнейшего заработка. Суть в том, что новые проекты достаточно долго реализовываются, а также имеют свойство задерживаться в сроках до 1-2 лет. Из-за этого покупка квартиры в новостройках считается невыгодным решением.

Эксперты советуют присмотреться к дешевым одно- или двухкомнатным квартирам. Они — самые популярные среди всех рассматриваемых вариантов недвижимости в крупных городах.

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Также важно учесть транспортную доступность — удаленность от автобусных остановок, станций метро и железнодорожных путей.

Помимо этого, не стоит забывать про социальную инфраструктуру — близость школ, поликлиник, продуктовых магазинов и других образований.

Наличие парков, спортивных площадок и парковок также является важными критерием при выборе квартиры. Чем больше качество критериев, тем выше цены аренды.

После того, как квартира переходит в собственность, нужно подготовить ее к аренде. Для этого лучше всего выполнить поверхностный ремонт — поклеить обои и отбелить потолки. Затем можно заняться покупкой мебели — желательно с повышенной прочностью. Также не стоит забывать про обновление бытовой техники.

Немаловажное значение играет наличие интернета в квартире независимо от ценового сегмента. Если телевидение еще становится менее популярным, то наличие интернета сегодня — обязательно.

В сегменте квартир бизнес-класса важно соблюдение всех перечисленных критериев. При этом большое внимание обращается на качество подъезда и квартиру снаружи. Отсюда повышаются требования к мебели и бытовой технике.

Следует помнить, что потенциальный покупатель высокого класса может потребовать в квартире наличие видеодомофона и сигнализации. Помимо этого, стоит отдельное внимание уделить качеству окон и скорости интернета.

Если рассматривать квартиры еще более высокого ценового сегмента, то для них требования еще выше: наличие охраны и подземной парковки. При этом потенциальные покупатели в таком сегменте будут слишком строго относиться к качеству инфраструктуры. Тем не менее премиальная категория жилья приносит наибольший доход арендодателю.

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Фото: belrynok. ru