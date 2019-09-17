Как выбрать риелтора: несколько рекомендаций для покупателя

На сегодняшний день на рынке недвижимости можно найти не сотни, а тысячи фирм, которые наперебой обещают клиенту невиданный доселе комплекс услуг по покупке недвижимости. И конечно потенциальный покупатель теряется во всем этом изобилии красивых обещаний. И по факту, клиенту подчас очень сложно найти действительно надежную фирму, которая сможет на высоком уровне представить его интересы во время поиска и покупки недвижимости.

На самом деле не секрет, что многие желающие обзавестись жильем люди, предпочитают обращаться в те агентства, которые предлагают самые дешевые риэлтерские услуги. Хотя по факту небольшая цена таких услуг, совершенно не гарантирует их качества. Напротив, это может говорить о том, что с таким агентством что-то не чисто. Как правило, небольшая цена таких услуг может свидетельствовать о работе "черных риелторов", которые в большинстве случаев только и делают, что сводят продавца с покупателем.

Читайте также: Все по закону — покупка квартиры в 2019 году

Некоторые фирмы недвижимости идут на определенную хитрость. Они разделяют размер комиссионных на две половины и, соответственно, берут с клиента лишь половину стандартной цены за сделку. Одну часть платит покупатель, а вторую продавец. В данной схеме размер комиссионных остается одинаковым, но у покупателя складывается впечатление, что он здорово выиграл, выбрав такое агентство. Хотя эти деньги вычитаются из общей суммы проведенной сделки.

Надо хорошо понимать, что в работу хорошего риелтора входит не только поиск подходящего варианта недвижимости. Поэтому не стоит бежать за дешевизной, а следует понять, что в работу должны входить следующие услуги: риелтор обязан обеспечить безопасную и надежную систему расчетов, правильно и грамотно оформить необходимую документацию, проследить за тем, как стороны выполняют свои обязательства. Именно из этих показателей и устанавливается комиссионный процент. Поэтому он и высок, так как за безопасность надо платить.

На сегодня средний размер комиссионных в крупных и зарекомендовавших себя на рынке агентствах, равен шести процентам. Такие комиссионные берут за то, что составили договор о том, что агентство берет на себя поиск объекта и сопровождает сделку по купле-продаже. В случае если покупатель и продавец сами нашли друг друга, сумма комиссионных составляет 1050$, плюс расходы на нотариуса и государственные органы регистрации.

Читайте также: Стоит ли обращаться в агентство недвижимости, приобретая жилище в новостройке

Существуют и такие агентства, которые дают покупателю очень серьезные гарантии по поводу прав собственности. Например, если клиент по каким-либо причинам теряет право собственности на приобретенное жилье, то агентство выплачивает ему полную сумму от сделки или предоставляет подобную квартиру. Естественно такие услуги могут оказывать лишь некоторые агентства, которые имеют значительные денежные резервы. В таких агентствах при получении подобной гарантии, размер комиссионных может быть выше и составлять примерно восемь процентов. Обмен в таком агентстве обойдется в десять процентов, а расселение в целых двенадцать.

Чтобы не выбрасывать деньги на ветер. Покупатель должен хорошо знать, на что идут эти самые деньги. Что именно входит в пакет услуг, которые предлагает данное агентство. Первое — это поиск подходящего объекта по заданным покупателем параметрам и предполагаемой цене. Очень важно, чтобы выбранное агентство анализировало работу риелторов из других агентств, которые представляют продавцов недвижимости. То есть некоторые агентства составляют так называемые "черные списки", куда систематически вносят те фирмы, которые работают с нарушением законодательства или используют другие незаконные методы работы. Следующим действием хорошего агентства будет проверка рекламных объявлений на достоверность, а также проверка объектов на чистоту прав собственности. После этого оно осуществит осмотр выбранного объекта покупателем, где каждый из заинтересованных сторон сможет высказаться по этой теме.

Читайте также: Правильные советы: как выбрать хорошую квартиру быстро и легко

На протяжении всей сделки, агент неотступно находится рядом с клиентом и помогает ему по любому появившемуся вопросу. Помимо этого, агент обязан помочь своему клиенту выбрать тот вариант проведения расчетов, который он считает наиболее безопасным.

Другими словами, все вышесказанное дает клиенту понять, как подобрать подходящее агентство.

Важно узнать, как долго выбранное агентство работает на рынке недвижимости. Обычно старые агентства уже давно сформировали удобную систему предоставления услуг. Как правило, такие агентства берегут свою репутацию, на которую ушли годы и соответственно уже этим завоевали доверие. Обычно если в таком агентстве и возникает конфликтная ситуация, то руководство часто идет на компромисс и удовлетворяет интересы клиента дабы избежать скандала. Конечно есть и другие показатели, на которые следует обращать внимание, но практика показывает, что именно крупные и старые агентства имеют больше возможностей, а значит и интересы покупателя будут защищены в большей степени. Хотя и размер комиссионных в таких агентствах будет немного выше.

Читайте также: Аренда жилья: секрет мошеннических схем

Фото: online-kredits.ru