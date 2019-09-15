Где в России вторичка дешевле новостроек, а где дороже?

Эксперты провели анализ цен квартир в новостройках и на вторичном рынке. Около 13 городов-миллионеров имеют более высокую цену на вторичную недвижимость. В Москве, Нижнем Новгороде и Перми цены выше на первичном рынке.

Наибольшая разница в цене между вторичной и первичной недвижимостью наблюдается в Краснодаре. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке выше на 18%, чем в новостройках.

Самая дорогая недвижимость на первичном рынке — в Москве. Разница в цене между новостройками и вторичным рынком составляет чуть более 9%. Средняя цена квадратного метра новой квартиры в Москве — около 230 тысяч рублей, а стоимость на вторичном рынке — 211 тысяч рублей за квадратный метр.

Сразу за столицей следует Пермь с разницей в цене — 4,8%. Цена квадратного метра в новостройках — чуть больше 59 тысяч рублей, а на вторичном рынке — около 56 тысяч рублей.

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Третье место занял Нижний Новгород — цена квадратного метра в новостройке почти на 4% дороже вторичного жилья. Цена на первичном рынке — около 71 тысячи рублей за квадратный метр. При этом стоимость квадратного метра на вторичном рынке составляет 68 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге разница составила около 9% в пользу вторичного рынка. Стоимость квадратного метра в новостройке обойдется в чуть более 120 тысяч рублей, а на вторичном рынке — 131 тысяча рублей.

Заметная разница в пользу вторичного жилья зафиксирована в Уфе. Цена квадратного метра в новостройке составляет 66 тысяч рублей, а для вторичного рынка — чуть более 72 тысяч рублей. Таким образом разница составляет чуть более 9%.

Показатель 10% в пользу вторичного жилья отмечается в Волгограде. Стоимость квадратного метра в новостройке — 45 тысяч рублей. Цена на вторичном рынке — чуть более 49 тысяч рублей за один квадратный метр.

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Вторичные квартиры заметно дороже первичных вариантов в трех городах: Краснодар (разница — 18%), Рост-на-Дону (17,9%) и Новосибирск (15,1%). Минимальная же разница наблюдается в Воронеже (разница — чуть более 1%), Челябинске (2,2%) и Омске (2,3%).

В Омске цена новостройки — 45 тысяч рублей за квадратный метр против цены на вторичном рынке в 46,5 тысячи рублей. В Челябинске средняя цена квадратного метра составляет около 40 тысяч рублей, а в Воронеже — около 48 тысяч рублей.

Недалеко от троицы с небольшим отрывом располагается Екатеринбург. Разница составила 3,6% в пользу вторичного жилья. Цена квадратного метра новостроек в городе обойдется в 71 тысячу рублей. Для вторичного рынка стоимость квадратного метра — чуть более 73 тысяч рублей.

В результате исследования наибольшая разница заметна в Краснодаре — в пользу вторичного жилья и в Москве — в пользу новостроек.

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Фото: domosite. ru