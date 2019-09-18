Недвижимость в Евросоюзе стремительно дорожает

Стоимость квадратных метров в странах ЕС в первом квартале текущего года выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го — таковы данные Индекса цен.

По данным Евростата, по сравнению с последним кварталом прошлого года уже в начале 2019 года цены на жилье как в самом ЕС, так и еврозоне поднялись на 0,3%.

Причем максимально высокий рост показывает Венгрия (+11,3%), за которой идет Чехия с 9,4 % и Португалия почти с таким же результатом.

А вот ранее популярная Италия немного сдала свои позиции, продемонстрировав результат падения спроса на недвижимость.

Если же сравнить стоимость "квадратов" в первом квартале 2019 года и последнего квартала прошлого года, то заметен рост цен в Венгрии, Португалии и Хорватии. А снижение будет заметно на Мальте, Великобритании, Ирландии, Финляндии, Италии и Германии.

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Также необходимо отметить, что в Чехии активно развивается рынок жилья — уже в конце весны там начали строить почти 5,5 тысяч новых квартир, что на 60% больше на такой же период прошлого года.

Большинство объектов строительства территориально относятся к чешской столице. Несмотря на резкий рост цен (68% в сравнении с прошлым годом) пражские застройщики и не планируют останавливаться, одновременно увеличивая и число проектов новых отдельных домов.

Растущая стоимость жилья не отпугивает покупателей — спрос на него довольно велик.

Бум на покупку жилья демонстрирует и Финляндия.

Только в мае в стране выдано количество жилищных кредитов больше чем за семь прошлых лет.

А с 2018 года большие города буквально зарастают новостройками, словно показывая, что жилищный сектор Финляндии, похоже, окончательно восстановился после мирового кризиса, бушевавшего в 2008 году.

Все увеличившаяся урбанизация становится одной из составляющих стоимости жилья. Особенно это касается городов.

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Например, в Хельсинки население уже составило почти 1,5 миллиона человек и продолжает расти.

Переезд людей из сельских регионов в города удешевляет там жилье. Цены в деревнях падают, но желающих "осесть на земле" особо не прибавляется, в то время как даже высокие темпы строительства городского жилья не успевают покрывать всех нужд новых жителей.

Также становятся популярными односемейные дома, стоимостью от 250 до 500 тысяч евро. А вот особняки обойдутся в миллион евро.

По словам экспертов рынка недвижимости, Финляндия пока не слишком привлекает иностранных инвесторов.

Например, год назад нерезиденты провели всего 760 сделок из более чем 62 000 по стране. При этом из них 65% составили граждане ЕС и 16% — Российской Федерации.

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Фото: borsatek.com