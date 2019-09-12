В Испании бум на покупку недвижимости

Рынок недвижимости Испании идет в рост после 10 лет простоя.

В мае текущего года было заключено более 47,5 тысяч сделок по купле-продаже объектов недвижимости, что превысило показатель на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Хотя еще в апреле рейтинги продаж не внушали оптимизма, снизившись на почти 3% в сравнении с прошлогодним месяцем, но уже сейчас, в июле, тенденции серьезно изменились в лучшую сторону и операции по недвижимости выросли почти на 16%.

Эксперты отмечают, что за период с 2007 года большинство испанских городов вышли на докризисный уровень.

Исключение пока составляет Валенсия.

При этом стоимость квадратных метров в новостройках Испании выросла почти на 10,5 %, но, тем не менее, в период за три первых месяца 2019 года было продано 138 000 объектов, чего рынок не наблюдал за последнее десятилетие.

Как всегда, продажи и стоимость зависит от региона.

Самыми дорогими стали Мадрид, Барселона и Болеарские острова, где цены свершили резкий скачок, а также Марбелья и Ибица.

А вот районы на побережье, такие как Таррагона и Мурсия остаются не слишком востребованными, на которых много различных недостроев.

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Аутсайдером продаж остается Валенсия. Эксперты винят в этом большое количество проблемных активов.

Речь идет о последствиях нерационального строительства: во время бушевавшего спроса на испанское жилье в 2007 году было настроено множество объектов, которые так и не были проданы. В итоге сегодня пустует более 50 000 квартир.

Кстати, стоимость квадратного метра в Валенсии составляет около €1 000, что на 40% ниже, чем в других районах. Но несмотря на доступность спроса на них практически не наблюдается.

Те, кто хотел купить жилье - купил, а иностранные инвесторы игнорируют этот регион, отдавая предпочтение Ибице и Марбелье.

Стоит отметить, что пик интереса иностранного капитала отмечается и в ряде регионов Греции.

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Так, на популярных островах Киклады объем сделок с недвижимостью, предназначенной для отдыха, вырос более чем в половину.

По словам экспертов, основная часть покупателей - иностранцы, преследующие две цели: покупка жилья для отдыха и получение вида на жительства в Греции по специальной программе.

Застройщики и риелторы, разумеется, воспользовались ситуацией и цены на жилье заметно поднялись.

Так, чтобы купить жилье на Кикладских островах, придется заплатить около €1 820 за квадрат, что выше почти на 2,5 % в сравнении с прошлым годом.

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Фото: t.vdvrus.ru