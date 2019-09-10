Затопили соседей снизу: что делать, как оценить ущерб?

Вполне реальна ситуация, когда прорывает трубы или человек просто забывает выключить кран. В результате есть большой риск затопить соседние квартиры на нижних этажах. Эксперты собрали несколько правил и рекомендаций, которые помогут оценить ущерб, чтобы правильно рассчитаться с пострадавшим человеком.

Первое что нужно сделать после затопления — перекрыть воду. Если это техническая авария, то нужно перекрыть стояк в санузле. Если просто в раковине пробка — ее нужно вынуть. В случае технических неполадок нужно срочно обратиться в ЖЭК или компанию, обслуживающую дом.

Эксперты также советуют предупредить соседей о возникшей ситуации. Это позволит быстро отреагировать на проблему. Таким образом, можно сократить размер ущерба. На будущее рекомендуется всегда иметь контакты соседей с верхних и нижних этажей.

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Если потоп уже произошел и действия по перекрытию воды уже выполнены, нужно найти источник поломки. Для этого нужно составить акт о заливе квартиры. Этим вопросом занимается сантехник. При этом важно помнить, что все документы составляются в присутствии пострадавшей стороны.

Если авария случилась по вине собственника, то возмещать ущерб будет владелец имущества. Если же техническая поломка произошла не по вине собственника, то расходы понесет управляющая компания. Обычно информация об организации, занимающейся домом можно узнать от соседей, в коридоре, либо у консьержа или в подъезде.

После того, как виновник определен, нужно суметь грамотно договориться о погашении ущерба. Эксперты рекомендуют договариваться напрямую с соседями о сумме ущерба. Также при увеличенном ущербе лучше всего сразу оговорить способ и время погашения. Легче всего частично отдавать деньги в течение заранее обговоренного времени.

Если же точную сумму определить сложно или договориться не получается, то лучше вызвать эксперта. При этом лучше всего вызвать независимого специалиста, выбранного по договоренности сторон.

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Специалист, оценивающий ущерб первым делом проводит визуальный осмотр места повреждения. После этого все фиксируется на фотографиях. После этого составляет документ экспертизы с размером ущерба.

С ним можно отправляться в суд с исковым заявлением и квитанцией об уплате госпошлины. Стоит помнить, что наличие экспертизы должно быть согласовано между двумя сторонами. Также для принятия иска нужны заверенные копии акта залива.

В приложения к иску лучше прикрепить фотографии с повреждениями, а также письменное соглашение между сторонами о размерах компенсации. Это позволит честно оценить сумму ущерба, а также избежать требований в увеличении материальных компенсаций.

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Фото: visokaya7. ru