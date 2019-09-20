Как накопить на покупку квартиры

Иногда мысль о покупке квартиры кажется несбыточной мечтой. А все потому, что стоимость жилья во много раз превышает зарплату. И вы думаете, что приобрести жилье на собственные деньги практически невозможно. Но не все так плохо как кажется.

Конечно если доход человека равен прожиточному минимуму, а он составляет примерно десять тысяч, то такая семья может рассчитывать лишь на социальное жилье и чего греха таить жизнь таких людей не сахар. По сути они живут за чертой бедности. Но социологии говорят, что реальный заработок россиянина в среднем равен сорока тысячам. А двухкомнатная квартира в среднем по России стоит примерно два с половиной миллиона. Конечно в крупных городах стоимость жилья выше, но и доходы там выше. Но мы будем учитывать средние показатели.

Итак, для примера возьмём обычную семью из двух человек. Представим, что у них уже есть ребенок каждый из них зарабатывают по 40000 рублей. Значит их общий доход составляет 80000 рублей. И вот эта пара хочет приобрести двухкомнатную квартиру, которая стоит 2,5 миллиона рублей. Естественно им надо начать откладывать деньги. Но все хорошо знают, что половину откладывать не получается, а значит возьмем и решим, что они откладывают по 30 тыс. рублей. Таким образом эта семья сможет накопить за год 360 тыс. руб. Для покупки квартиры такими темпами понадобится семь лет. А для первого взноса понадобится 30% от стоимости жилья, тогда процент по кредиту будет допустимым. Для этого понадобится два года. Но для начала давайте разберемся как научится откладывать деньги.

Читайте также: Военная ипотека в 2019 году: ежемесячная и ежегодная сумма накоплений

Первое.

Первое что нам понадобится — это ручка и бумага. Но можно обойтись компьютером с таблицами xls. Для начала надо написать, как именно происходит пополнение вашего бюджета. Особых рецептов тут нет, поэтому за основу мы берем зарплату. Хотя у многих и это не секрет, есть и дополнительные источники заработка. И список таких дополнительных средств очень широк. Как правило это может быть подработка, бонусы, подарки деньгами и премии. Поэтому надо напрячься и представить примерную картину доходов за прошедший год.

Когда картина доходов будет примерно ясна и ляжет на бумагу, можно переходить к расходам. И тут важно очень хорошо определить какие расходы являются обязательными, а какие не очень. Ну для примера обязательные расходы — это затраты на покупку продуктов, коммунальные платежи, покупка лекарств, оплата детского сада и кружков для ребенка. А вот на таких вещах как путешествия, рестораны и развлечения вполне можно сэкономить.

Читайте также: Копим на квартиру - лучшие способы

Второе.

Второй этап — это наблюдение за самим собой. Можно обзавестись блокнотом, а можно скачать удобное приложение на смартфон. Благо дело для всех платформ существует множество удобных приложений, которые могут контролировать ваши расходы. После установки приложения введите основные пункты и в конце дня записывайте туда абсолютно все, на что пришлось потратиться за день. Вносить надо все, даже самые незначительные траты. Старайтесь не выбрасывать чеки, они помогут вам точнее организовывать работу приложения и помогут на первых порах не забыть куда и сколько было потрачено. Уже через один или два месяца вы увидите картину целиком и поверьте некоторые ваши расходы вас очень удивят. Кстати, сам процесс подсчёта очень организует человека и по наблюдениям только сам факт процесса контроля уже сокращает траты.

Возможно вам кажется, что вы все держите под контролем и приложение вам не нужно, но это не так. Многое ускользает от внимания и в конце месяца, то что казалось несущественным съедает крупную сумму. Например, тариф на мобильную связь. Возможно имеет смысл переключится на более дешевый тариф, что уже может здорово сказаться на бюджете. Или каждая чашка кофе, купленная в кафешке перед работой в итоге, пожирает 25 тысяч рублей ежегодно. В любом случае вы сделаете несколько открытий и сможете найти повод для экономии.

Читайте также: Накопить на квартиру: мечта или реальность?

Наша статья основана на рассказе человека, который реально собрал деньги на квартиру, а значит все в ваших руках. По его словам, он записывал свои расходы на протяжении двух месяцев. До этого он вел беззаботную и веселую жизнь полную прихотей и развлечений. В какой-то момент, он поставил перед собой цель. Как минимум проверить может ли он накопить на первоначальный взнос. А как максимум сможет ли он оплачивать кредит. Для этого он каждый день записывал свои расходы в виде затраты на еду 400руб., обувь 4500, день рождения племянницы 1800 руб. Уже на этом этапе ему расхотелось покупать кофе в кафе ведь его можно было выпить дома условно бесплатно.

Примерно в конце месяца он разбил все свои траты на категории. И после несложных арифметических действий ему стало понятно, где можно себя ограничить. В итоге стало понятно, что игра стоит свеч. Конечно образ жизни слегка изменился, он начал брать подработки, и теперь отдает банку вполне безболезненную для себя сумму и планирует рассчитаться досрочно.

Как же все это сделать?

В начале статьи мы брали в пример семью из двух человек. Так вот если они получают по 40 тыс руб, то откладывать большим частями иногда очень накладно. Поэтому следует сделать по другому. Например если они получают аванс и зарплату, то лучше откладывать по семь с половиной тыс рублей четыре раза в месяц. Это будет значительно безболезненнее.

Читайте также: Кому положены жилищные субсидии

Фото: info-tses.kz