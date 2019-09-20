Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Сергей Бухранский

Как накопить на покупку квартиры

Недвижимость print

Иногда мысль о покупке квартиры кажется несбыточной мечтой. А все потому, что стоимость жилья во много раз превышает зарплату. И вы думаете, что приобрести жилье на собственные деньги практически невозможно. Но не все так плохо как кажется.

Конечно если доход человека равен прожиточному минимуму, а он составляет примерно десять тысяч, то такая семья может рассчитывать лишь на социальное жилье и чего греха таить жизнь таких людей не сахар. По сути они живут за чертой бедности. Но социологии говорят, что реальный заработок россиянина в среднем равен сорока тысячам. А двухкомнатная квартира в среднем по России стоит примерно два с половиной миллиона. Конечно в крупных городах стоимость жилья выше, но и доходы там выше. Но мы будем учитывать средние показатели.

Итак, для примера возьмём обычную семью из двух человек. Представим, что у них уже есть ребенок каждый из них зарабатывают по 40000 рублей. Значит их общий доход составляет 80000 рублей. И вот эта пара хочет приобрести двухкомнатную квартиру, которая стоит 2,5 миллиона рублей. Естественно им надо начать откладывать деньги. Но все хорошо знают, что половину откладывать не получается, а значит возьмем и решим, что они откладывают по 30 тыс. рублей. Таким образом эта семья сможет накопить за год 360 тыс. руб. Для покупки квартиры такими темпами понадобится семь лет. А для первого взноса понадобится 30% от стоимости жилья, тогда процент по кредиту будет допустимым. Для этого понадобится два года. Но для начала давайте разберемся как научится откладывать деньги.

Читайте также: Военная ипотека в 2019 году: ежемесячная и ежегодная сумма накоплений

Первое.

Первое что нам понадобится — это ручка и бумага. Но можно обойтись компьютером с таблицами xls. Для начала надо написать, как именно происходит пополнение вашего бюджета. Особых рецептов тут нет, поэтому за основу мы берем зарплату. Хотя у многих и это не секрет, есть и дополнительные источники заработка. И список таких дополнительных средств очень широк. Как правило это может быть подработка, бонусы, подарки деньгами и премии. Поэтому надо напрячься и представить примерную картину доходов за прошедший год.

Когда картина доходов будет примерно ясна и ляжет на бумагу, можно переходить к расходам. И тут важно очень хорошо определить какие расходы являются обязательными, а какие не очень. Ну для примера обязательные расходы — это затраты на покупку продуктов, коммунальные платежи, покупка лекарств, оплата детского сада и кружков для ребенка. А вот на таких вещах как путешествия, рестораны и развлечения вполне можно сэкономить.

Читайте также: Копим на квартиру - лучшие способы

Второе.

Второй этап — это наблюдение за самим собой. Можно обзавестись блокнотом, а можно скачать удобное приложение на смартфон. Благо дело для всех платформ существует множество удобных приложений, которые могут контролировать ваши расходы. После установки приложения введите основные пункты и в конце дня записывайте туда абсолютно все, на что пришлось потратиться за день. Вносить надо все, даже самые незначительные траты. Старайтесь не выбрасывать чеки, они помогут вам точнее организовывать работу приложения и помогут на первых порах не забыть куда и сколько было потрачено. Уже через один или два месяца вы увидите картину целиком и поверьте некоторые ваши расходы вас очень удивят. Кстати, сам процесс подсчёта очень организует человека и по наблюдениям только сам факт процесса контроля уже сокращает траты.

Возможно вам кажется, что вы все держите под контролем и приложение вам не нужно, но это не так. Многое ускользает от внимания и в конце месяца, то что казалось несущественным съедает крупную сумму. Например, тариф на мобильную связь. Возможно имеет смысл переключится на более дешевый тариф, что уже может здорово сказаться на бюджете. Или каждая чашка кофе, купленная в кафешке перед работой в итоге, пожирает 25 тысяч рублей ежегодно. В любом случае вы сделаете несколько открытий и сможете найти повод для экономии.

Читайте также: Накопить на квартиру: мечта или реальность?

Наша статья основана на рассказе человека, который реально собрал деньги на квартиру, а значит все в ваших руках. По его словам, он записывал свои расходы на протяжении двух месяцев. До этого он вел беззаботную и веселую жизнь полную прихотей и развлечений. В какой-то момент, он поставил перед собой цель. Как минимум проверить может ли он накопить на первоначальный взнос. А как максимум сможет ли он оплачивать кредит. Для этого он каждый день записывал свои расходы в виде затраты на еду 400руб., обувь 4500, день рождения племянницы 1800 руб. Уже на этом этапе ему расхотелось покупать кофе в кафе ведь его можно было выпить дома условно бесплатно.

Примерно в конце месяца он разбил все свои траты на категории. И после несложных арифметических действий ему стало понятно, где можно себя ограничить. В итоге стало понятно, что игра стоит свеч. Конечно образ жизни слегка изменился, он начал брать подработки, и теперь отдает банку вполне безболезненную для себя сумму и планирует рассчитаться досрочно.

Как же все это сделать?

В начале статьи мы брали в пример семью из двух человек. Так вот если они получают по 40 тыс руб, то откладывать большим частями иногда очень накладно. Поэтому следует сделать по другому. Например если они получают аванс и зарплату, то лучше откладывать по семь с половиной тыс рублей четыре раза в месяц. Это будет значительно безболезненнее.

Читайте также: Кому положены жилищные субсидии

Фото: info-tses.kz

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы полезные советы покупка квартиры накопить средства
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Как накопить на покупку квартиры
Евросоюз
Болгария установила "самые лучшие отношения" с Россией
Общество
Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен
Новости Все >
Врачи рассказали, как проверить, доживет ли человек до 80 лет
Жители Будапешта всю ночь слушали Rammstein из-за технического сбоя
Болельщики "Црвены Звезды" привезли на матч с "Баварией" флаг ДНР
МИД Белоруссии недоволен ажиотажем вокруг программы интеграции с РФ
Штурм "Зоны 51" транслируют в Интернете
Дания закроет крупную газовую платформу в Северном море
Прокуратура Австрии сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева
Российские метеорологи сделали прогноз на грядущую зиму
Владелец московского ночного клуба рассказал о жадности Овечкина
Турция развернет первые С-400 в декабре
Последние материалы
Дания закроет крупную газовую платформу в Северном море
Болгария установила "самые лучшие отношения" с Россией
Прокуратура Австрии сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева
Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен
Российские метеорологи сделали прогноз на грядущую зиму
Владелец московского ночного клуба рассказал о жадности Овечкина
Турция развернет первые С-400 в декабре
Общественная палата не поддержала идею отмены отраслевых праздников
СБР опротестует аннулирование результатов Васильевой
В РПЦ не захотели крестить детей от суррогатных матерей
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Российский шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк нарушила молчание

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.

Пиар-директор Заворотнюк нарушила молчание
Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний
Здоровье
Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний
Наука и техника
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Бывший СССР
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Общество
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие

В связи с вынесением приговора актёру Павлу Устинову в обществе поднялась волна возмущения отечественным правосудием, которое отказывает гражданам в праве на защиту в суде.

Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Бывший СССР
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Власть
Почему Путин не пошел дальше Крымской весны
Бывший СССР
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Бывший СССР
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене

Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза? Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Наука и техника
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Общество
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Военные новости
Генерал США: НАТО утратило военное превосходство над Россией
Любовь Степушова Болгария установила "самые лучшие отношения" с Россией Любовь Степушова Василий Амирджанов Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен Василий Амирджанов Соломон Соловьев Рожденные 20 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
В Нафтогазе посоветовали готовиться к прекращению транзита газа из РФ
Губернатор Калининградской области осадил чиновника НАТО
Виктор Мураховский: ракета Х-101 испытана в Сирии со 100% успехом
Отсутствие прописки больше не помешает призыву в армию
Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу
Нашлась женщина, которая подкармливала Роналду бургерами
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Россия стала второй родиной для многих азербайджанцев
Россия стала второй родиной для многих азербайджанцев
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Россия стала второй родиной для многих азербайджанцев
Путину сообщили о причинах возникновения "дырки" в "Союзе МС-09"
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Эксперт призвал не верить в сказки о "подрыве" военного преимущества НАТО над Россией
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Российских туристов в Турции облили горячим маслом
Российских туристов в Турции облили горячим маслом
История и современность
Экспедиции Франклина еще в начале пути завершилась полным крахом
Экспедиции Франклина еще в начале пути завершилась полным крахом
Шесть артефактов с «Титаника», найденных в 1985 году
Шесть артефактов с «Титаника», найденных в 1985 году
Турция развернет первые С-400 в декабре
Турция развернет первые С-400 в декабре
Арабская коалиция проводит военную операцию в Йемене
Эксперт призвал не верить в сказки о "подрыве" военного преимущества НАТО над Россией
Эксперт призвал не верить в сказки о "подрыве" военного преимущества НАТО над Россией
4 интересных факта о Карибском кризисе
4 интересных факта о Карибском кризисе
Польский поход 1939 года: почему РККА пришлось брать штурмом белорусский Гродно
Польский поход 1939 года: почему РККА пришлось брать штурмом белорусский Гродно
Секретная экспедиция: почему провалился поход русских войск в Голландию
Секретная экспедиция: почему провалился поход русских войск в Голландию
Началось замещение россиян мигрантами
Началось замещение россиян мигрантами
Кэмерон рассекретил отношение Путина к Крыму, ЛГБТ и Украине
Кэмерон рассекретил отношение Путина к Крыму, ЛГБТ и Украине
Фотогалереи
Лучшие кроссоверы Европы 5 Фото Лучшие кроссоверы Европы
Идолы 1990-х: время не щадит никого 6 Фото Идолы 1990-х: время не щадит никого
Эти загадочные дикие племена 9 Фото Эти загадочные дикие племена
Шанс найти клад есть у каждого 6 Фото Шанс найти клад есть у каждого
Происки дьявола? 9 Фото Происки дьявола?
Домашнее
Девять вредных привычек, пагубно влияющих на здоровье
Беременность: 11 интересных фактов о ней
Уличную еду лучше покупать, если в кармане есть активированный уголь
Девять необычных рецептов из разных стран для лечения простуды
Пять комплиментов детям, от которых лучше воздержаться
Проверенные народные средства против аллергии
Топ-5 продуктов, которые помогут не заболеть раком
Доступные народные средства, спасающие от осенней простуды
В якутскую психбольницу доставили шамана, шедшего в Москву
В якутскую психбольницу доставили шамана, шедшего в Москву
Ким Кардашьян показала фанатам, как выглядит ее кожа из-за псориаза
Ким Кардашьян показала фанатам, как выглядит ее кожа из-за псориаза
Правила макияжа, помогающего скрывать возраст
Правила макияжа, помогающего скрывать возраст
Рисовая вода для волос - новый тренд в индустрии красоты
Рисовая вода для волос - новый тренд в индустрии красоты
Житель США чуть не потерял почки из-за любви к антиоксидантам
Житель США чуть не потерял почки из-за любви к антиоксидантам
Экс-супруга Бондарчука никак не отреагировала на его свадьбу
Экс-супруга Бондарчука никак не отреагировала на его свадьбу
Врач Заворотнюк раскрыл правду о болезни актрисы
Врач Заворотнюк раскрыл правду о болезни актрисы
О чем не стоит разговаривать с любимым мужчиной
О чем не стоит разговаривать с любимым мужчиной
Как сделать удобный стоячий душ в маленькой ванной
Как сделать удобный стоячий душ в маленькой ванной
В Орле управляющую компанию оштрафовали из-за бывшего налоговика
В Орле управляющую компанию оштрафовали из-за бывшего налоговика
Забавные фото
Народное творчество подданных Трампа 9 Фото Народное творчество подданных Трампа
На Землю упал кусочек неба 12 Фото На Землю упал кусочек неба
Самые знаменитые стены 6 Фото Самые знаменитые стены
Не тронутые цивилизацией 8 Фото Не тронутые цивилизацией
Обыкновенное чудо 10 Фото Обыкновенное чудо
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ