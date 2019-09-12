Военная ипотека в 2019 году: ежемесячная и ежегодная сумма накоплений

Ипотечное кредитование — самый популярный вариант покупки квартиры. При этом граждане выплачивают большой размер взносов. Исключение из правил — ипотечное кредитование для военнослужащих лиц. Эксперты разобрали изменения правил военной ипотеки в 2019 году и сравнили с требованиями годом ранее.

Отличие от обычной ипотеки в том, что за оплату взносов отвечает государства. Для участника накопительно-ипотечной системы есть простые правила:

участие в программе не менее 3-х лет;

цена недвижимости не более 2,4 млн. рублей;

состоять в штате в течение выплат.

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До того, как появилась специальная программа для накоплений, военным полагалась недвижимость после увольнения. При этом квадратура высчитывалась на основе количества лет службы и звания. Военным лицам приходилось ждать выплат пенсии, а только потом они имели право получить квартиру в порядке очереди. Военная ипотечная система позволила приобретать недвижимость до увольнения.

Размер накоплений можно узнать тремя способами:

воспользоваться личными кабинетом на официальном сайте НИС;

через поручительное письмо с уведомлением;

при помощи запроса командиру военной части.

Наиболее быстрый способ — через личный кабинет. Пользователю понадобится указать регистрационный номер, полученный согласно программе. Специалисты не рекомендуют полагаться на письмо, поскольку его присылают всего лишь раз в год. Третий же способ подойдет, если у человека нет возможности воспользоваться личным кабинетом.

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Цифра, отображенная в личном кабинете — это основа для дальнейших расчетов. На официальном сайте НИС есть калькулятор для анализа доступного кредитования. Также можно узнать количество банков, предоставляющих военную ипотеку.

Как только военнослужащий зарегистрирован в реестр НИС открывает накопительный счет. Средства поступают раз в год. Капитализация средств работает точно так же, как и любой другой депозитный счет в банке. Таким образом, увеличение дополнительного дохода увеличивается с размером инвестиций.

Участникам НИС остается дождаться максимальной суммы накопления — 2,4 млн. рублей или купить недвижимость в кредит. Покупка через кредит более популярна среди покупателей, поскольку ежегодные накопления помогают погасить значительную часть кредитования.

Такие сделки чаще всего одобряются банком в короткие сроки, потому что гарантом является государство.

Эксперты утвердили, что сумма накоплений в 2019 году по военной ипотеке составляет чуть более 280 тысяч рублей, что на 4,3% больше, чем в 2018 году. При грубых расчетах, ежемесячная выплата — более 23 тысяч рублей.

По итогам НИС в прошлом году, программа показывает дефицитный бюджет — около 90 млрд. рублей. При этом большая доля участников вступила в программу по решению суда, поскольку военнослужащие не были уведомлены.

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Правила в 2019 году по военной ипотеке также были изменены:

автоматическое участие после 3-х лет службы или получения первого офицерского звания;

разрешение на покупку жилья — через 3 года участия или 10 лет контрактной службы;

стандарты получения кредита — едины для всех банков;

денежные средства на покупку недвижимости защищены эскроу-счетом;

Выбрать лучший период для приобретения недвижимости по военной ипотеке практически невозможно. Это связано с подорожанием квартир с каждым годом, при этом индексация накоплений в несколько раз ниже, чем показатели стоимости недвижимости. Таким образом, ожидать максимальной суммы накоплений — не всегда удачный вариант.

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Фото: detskie-posobiya.ru