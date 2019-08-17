Сделки с недвижимостью: мифы и реальность

Мы продолжаем статью где рассказываем о мифах и заблуждениях тех, кто желает продать квартиру. Многие не понимают какое на самом деле это ответственное мероприятие и, поддавшись слухам, иногда попадают в неприятные и неожиданные ситуации. Поэтому, мы знакомим читателя с самыми распространенными заблуждениями.

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Миф 3. Лучше обратится в несколько агентств.

Солидные и крупные агентства недвижимости обычно работают с клиентами заключая договор. Суть этого договора в эксклюзивности отношений между сторонами. Другими словами, продавец обязуется на протяжении определенного времени не обращаться в другие агентства. Такие условия часто вселяют в продавца квартиры определенную настороженность. Они убеждены, что договор сильно снижает цену на продаваемую недвижимость и увеличивает срок её продажи.

То есть, продавец думает, если он обратится сразу в несколько агентств и его квартирой займется сразу несколько риелторов, то продать жилье можно значительно выгодней и быстрее. Но фокус в том, что сегодня все агентства работают с открытыми базами. Лучшее, что может произойти от такой сомнительной хитрости, так это то, что объявление о продаже появится в нескольких каталогах и то одновременно. В итоге выигрыша от этого никакого.

На самом деле хорошую и качественную рекламу объекта недвижимости продавец может получить только если составит договор с агентством. В данном случае агентство будет уверено, что все траты на рекламу в итоге окупятся и поэтому будут размещать рекламу в ведущих изданиях и интернет площадках. Таким образом, эксклюзив даёт уверенность, что реклама будет очень грамотной и эффективной, что в конечном итоге приведет к быстрой продаже.

С другой стороны, когда заключается договор, риелтор обязан отчитываться о проделанной работе не только перед клиентом, но и перед руководством агентства. А это является залогом того, что агент будет очень стараться выполнить свою работу профессионально и в короткие сроки. Таким образом, благодаря договору, продавец имеет возможность контролировать действия риелтора.

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Миф 4. Проверка истории квартиры не нужна продавцу.

На первый взгляд может показаться, что проверка квартиры действительно не нужна, ведь если возникнут проблемы, то это будет головной болью нового владельца. Давайте разберемся. Проверка квартиры — это процесс, когда юристы выясняют не будет ли каких проблем у нового владельцы с тем, что кто-то вдруг решит опротестовать право собственности на это жилье в суде. То есть, помогает обезопасить покупателя от непредвиденных факторов, которые могут привести к тому, что сделка окажется недействительной. На первый взгляд можно сделать вывод, что такая проверка нужна исключительно покупателю, но если взглянуть глубже, подобная проверка идёт на руку продавцу. Если сам продавец закажет подобную проверку, то шанс продать квартиру более выгодно быстро увеличивается. Покупатели более охотно приобретают такие проверенные квартиры и это неопровержимый статистический факт.

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Миф 5. Для продажи квартиры нужен одинаковый список документов.

Сразу вынуждены заявить, что такое суждение, является заблуждением. Для продажи квартиры в каждом отдельном случае нужен разный пакет документов. На это может повлиять несколько факторов. Это: являются ли некоторые собственники детьми или инвалидами, сколько в квартире собственников и их возраст, делалась ли перепланировка жилья, какова форма собственности, тип дома и многое другое. Когда приходит время сбора документов, то тот кто решил делать это самостоятельно попадает просто в адские жернова. Бюрократическая машина настроена так, что неопытному человеку без связей сделать это невероятно сложно и требует огромных усилий, денежных трат и времени. Поэтому в любом случае лучше доверить это профессионалам.

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Миф 6. Чем больше людей посмотрели объект, тем профессиональнее риелтор.

Интересно, но самое большее количество посещений потенциальными покупателями происходит тогда, когда продавец пытается продать квартиру самостоятельно или когда этим занимается неопытный риелтор.

Когда продавец видит неостанавливающуюся очередь в свою квартиру, то наивно полагает, что теперь уж точно продаст жилье наиболее выгодно. Тут надо понимать, что далеко не все посетители могут быть покупателями. Многие не совсем точно поняли текст в рекламном объявлении, другие неоправданно пытаются снизить цену, ну, а часть из них такие же продавцы, которые таким образом хотят прицениться и понять сколько просить за свое жилье. Есть даже такие, которых в среде риелторов называют "вечными покупателями". Они годами ходят на просмотры и ищут такой вариант, которого никогда не будет.

Опытный риелтор способен отсечь всех тех кто просто отбирает время. Причем он способен многих исключить лишь после телефонного разговора. В итоге остаётся два, три клиента, которые после просмотра сразу соглашаются на сделку. То есть, профессионал всегда знает, что именно нужно покупателю. Это не в его интересах тратить время и таскать в квартиру продавца толпы простых зевак. Сам процесс распланирован так, что подобные посещения будут крайне эффективны и при этом не сильно обременят самого продавца.

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Фото: teora-holding.ru