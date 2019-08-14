Как преподнести свою квартиру покупателю

Какая бы не была недвижимость и в каком городе, она может сильно разнится в цене. Причем даже в одном районе похожие квартиры могут отличаться не в сотнях, а в тысячах долларов. Огромное значение имеет то, как именно ваше жилье будет представлено потенциальному покупателю. Если все сделать правильно, то есть реальный шанс повысить стоимость вашей недвижимости и соответственно выручить больше средств.

Подготовка.

Многие считают, что для того, чтобы значительно повысить цену на квартиру в ней необходимо сделать дорогостоящий ремонт. Но фокус в том, что чаще всего наличие ремонта не влияет на решение покупателя. Многие из них хотят сделать все по-своему и ваш вариант их не устроит в принципе. Поэтому в некоторых случаях приличный ремонт может даже отпугнуть, так как на изменения могут понадобиться дополнительные средства.

Поэтому ремонт делать не целесообразно. Лучше избавить квартиру от лишнего хлама, так она станет просторней, светлей и визуально больше. Хорошо если в этой квартире никто не живёт, тогда надо вынести крупную мебель, хорошо помыть окна и избавиться от штор. Если есть мелкие огрехи, такие как мелкие трещины или надорванные обои, то лучше все исправить.

Читайте также: Как правильно осмотреть квартиру перед покупкой

Расчет цены на квартиру.

Естественно самым правильным вариантом, будет доверить эту работу профессионалам. Боятся того, что риелтор занизит цену не стоит. От этого зависит его заработок на комиссионных, а значит это не в его интересах. Но если вы сами решите этим заниматься, то надо высчитать среднюю цену на подобное жилье в вашем районе и назначать именно такую цену. Если задача продать квартиру как можно быстрее, то надо снизить цену примерно на десять процентов.

Читайте также: Предпродажная подготовка квартиры и ее секреты

Показ жилья.

Конечно для показа вашего жилья его следует подготовить. Надо избавится от посторонних запахов. Например, запах пищи или затхлой одежды лишь испортит впечатление. Лучше если в квартире будет распространен какой-то приятный аромат. Это может быть запах цветов, кофе или ванили.

Хотя считается, что лучше всего проводить осмотр без участия хозяина. Так квартира обезличивается и у потенциального покупателя нет оснований подозревать риелтора в обмане. Поэтому лучше все-таки привлекать к продаже специалистов. Попробуем пояснить. Дело в том, что покупатель всегда будет считать, что собственник что-то не договаривает или пытается что-то скрыть. Поэтому даже если это ваша квартира, то показывать ее надо родственникам или друзьям. Но в любом случае надо помнить, что самым безопасным способом продажи и покупки недвижимости будет привлечение специалистов. Только они смогут правильно составить все документы и оградить вас от неприятностей.

Читайте также: Секреты предпродажной подготовки квартиры

Фото: mirror-world.ru