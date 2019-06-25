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Автор Кира Чапковская

Зайдем внутрь дома Марка Энтони в Доминиканской Республике. Часть 1

Недвижимость print

Суперзвезда эстрады Марк Энтони и его жена, модель Шеннон де Лима Муньис, "сотворили" свой уголок Casa de Campo Resort, который волшебным образом соединит и примет у себя друзей и семью пары.


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Как известно любому, кто когда-либо занимался проектом жилищного строительства, установить дату завершения, на которую вы можете рассчитывать, довольно сложно. Поэтому, когда звукозаписывающий артист из Майами Марк Энтони и его жена, модель Шеннон де Лима Муньис, начали "строить" свой отпуск на курорте Casa de Campo в Доминиканской Республике, они выбрали смелую, хотя и рискованную стратегию: они запланировали начать их свадебные торжества в тот самый день, когда они должны были приехать. "Наше новоселье было буквально нашей свадебной неделей", — говорит Энтони о свадьбе их пары в 2014 году.

"Разведанное" в данном случае не является преувеличением. Собственность молодых людей включает в себя главный дом площадью 10 000 квадратных футов, различные павильоны, гостевые бунгало и домики для переодевания, два бассейна, а также впечатляющий массив развлечений на открытом воздухе и зон отдыха, включая искусственный пляж — все связаны извилистыми, густо озелененными тропами. "Мы создавали это с идеей, что поделимся ею", — говорит Энтони о комплексе, который расположен вдали от береговой линии, обеспечивая максимальную конфиденциальность для пары, их семерых детей и постоянных гостей.

Тем не менее, благодаря множеству грузовиков с песком, привезенных в качестве почвенного покрова, вы можете подумать, что вы всего в нескольких шагах от нетронутой набережной Каса-де-Кампо. Вряд ли так было, когда Энтони купил просторный главный дом три года назад. Участок, который не включал в себя ничего, кроме дома и бассейна сразу за ним, был "окружен дикой растительностью", говорит музыкант, который сразу же начал воображать больше-гораздо больше. — Как только мы переехали, я начала рисовать свои идеи на салфетках и скупать соседние участки. У меня было видение".

Фото: rd.g001.enterprise.ipost.com

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