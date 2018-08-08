Кто помогает Навальному сорвать выборы 9 сентября

Алексей Навальный анонсировал на своих интернет-площадках очередную протестную акцию. Митинги против пенсионной реформы, по задумке оппозиционера, должны состояться 9 сентября этого года. То есть в единый день голосования.

"Правда.Ру" уже писала о том, что Алексей Навальный в последние годы стремится приурочить свои массовые мероприятия к каким-то громким и значимым событиям и датам. Такая корреляция позволяет Навальному "светить" мероприятия в прессе куда более широко. Особенно в прессе иностранной. Потому, что в массе своей митинги Навального не санкционированы и, как следствие, приводят его сторонников к столкновениям с представителями органов правопорядка.

При этом важно понимать, что Алексей Навальный — фигура, до определенной степени не самостоятельная. Проще говоря, он выступает проводником именно западного влияния. И особенно очевидно это стало с момента митингов на Болотной, которые были, ни много ни мало, попыткой Майдана в России, как известно, запущенной "кланом второго срока Медведева" (недовольным "рокировкой") и подогретой либеральной оппозицией при поддержке Запада.

Кстати, не так давно сам Навальный открыто заявлял о необходимости увеличения пенсионного возраста. Теперь же он агитирует протестовать против него. Впрочем, с Навального тут спрос небольшой. Это его логика политической борьбы и протеста, его бизнеса, и в этом своем бизнесе он крайне последователен.

Главный же вопрос в том, почему у него появилась такая возможность — занять нишу в этой, без сомнения, важной и резонансной для всего российского общества теме. А получилось так потому, что адекватная общественная дискуссия на тему реформы изначально была провалена. И продолжает в коммуникативном плане проваливаться еще глубже.

Здесь можно вспомнить и откровенно принудительный характер "писем одобрения" реформы региональными парламентами, которое, в общем-то, не обязательно, но ГД РФ решила таким образом "прикрыться". И скандалы уже на уровне Государственной Думы, когда ряд депутатов от "Единой России" демонстративно не пришли на голосование. Ну и Поклонская, которая проголосовала против.

Кстати, Дума сейчас ушла на каникулы, поэтому, понятным образом, никакой дискуссии электората с парламентариями нет. Более того, вместо широкого обсуждения самой проблемы после этих каникул на повестке у партии власти стоят разбирательства с Натальей Поклонской за то, что проголосовала против.

А вот пространство медиа и социальных сетей ни на какие каникулы не ушло, и, более того, в этом пространстве большинство самых разных аргументов возникает именно против пенсионной реформы в том виде, в котором ее приняли в первом чтении. Не помогают даже заявления о том, что во втором чтении законопроект претерпит кардинальные изменения. Потому что обсуждать, как минимум, изменения необходимо было еще до первого чтения.

Государственные и окологосударственные СМИ, впрочем, пытаются работать по повестке. Но делают это как-то совсем странно. Во-первых, в сеть уже утекали "темники", суть которых сводится к тому, чтобы реформу реформой не называть, ссылаться на иностранный опыт (хотя у нас с теми же западными странами вроде бы определенные идеологические расхождения, если не сказать, конфронтация, или нет?), и к либеральному тезису "вкалывай, лодырь, строй свое будущее сам". Хотя у нас вроде бы социальное государство.

При этом такой режим молчания и правительства, которое эту реформу придумало и продвинуло, и Думы, которая за эти законы уже начала активно голосовать вопреки всему, даже собственной репутации, приводит к весьма любопытным массовым политическим настроениям.

Потому что российское большинство после отказа в дискуссии со стороны органов государственной власти по поводу реформы снова видит именно во Владимире Путине единственный властный институт, который остается вместе с этим самым большинством и готов вести полноценный диалог. Да даже элементарно слушать и слышать мнение общества.

Эта ситуация повторяет предвыборную кампанию Путина, которую информационно должна была обеспечивать администрация президента. Но обеспечивала как-то настолько незаметно, что на выходе получилось, что Путин эту кампанию провел сам, своими силами, своей реальной политикой.

С пенсионной реформой, в общем-то, такая же история. Кремль должен был "врубить" информирование населения и настроить каналы коммуникации с обществом, сделать так, чтобы дискуссия была возможной и максимально публичной. Но (пока?) ничего этого не было сделано. Так что лишь Путин в этой истории снова остается в глазах общественности единственным полноценным и легитимным представителем власти в стране.

И здесь невольно задаешься вопросом, зачем было устраивать многолетнюю кампанию про "прозрачности-открытости-легитимности" выборов, если в итоге выбранные во власть люди в момент эту самую легитимность обрушили своим нежеланием слушать и принимать во внимание мнение избирателей по крайне острому вопросу.

Что же касается Навального и его протестной активности, то, в принципе, уже сейчас понятно, как ее будут "отрабатывать" в информационном плане. Все в том же ключе, что он "работает на коварный Запад", что он хозяин дорогих машин, "крал лес" и т. п. Дальше будет про "угрозу Майдана" и про то, что Навальному, в целом, плевать на людей и он ведет их под полицейские дубинки.

Да, все это по большей части соответствует действительности. Но пенсии-то тут при чем? При чем тут сугубо социальный протест, который превратился в политический просто в силу слабой компетентности ряда федеральных структур, которые и должны были не превращать общественное недовольство в канал недовольства политического? И почему раньше было не начать заниматься освещением проблемных мест самой пенсионной реформы, чтобы теперь судорожно не рассказывать всем и каждому про то, сколько и на каких курортах Алексей Навальный ел омаров?

Проблема также и в том, что у Навального сейчас есть все шансы вывести на улицы не только студентов и школьников, которым главное, чтобы адреналин был, а уж по какому поводу все равно. На такой протест могут выйти и вполне зрелые и состоятельные люди, люди предпенсионного возраста, которые и составляют костяк того самого "путинского большинства".

И вот это уже будет серьезнее любых несанкционированных акций и митингов всех вместе взятых. Потому что именно за счет консолидированного провластного большинства наша страна в последние годы и достигла таких успехов по очень и очень многим экономическим и политическим фронтам. И тем вероятнее раскол этого большинства, если ОМОН начнет паковать и этих взрослых и сознательных протестующих против пенсионной реформы.

Чем на это ответят провластные структуры? Судя по всему, обычным методом запуска "молодежек" в соцсети и ворохом грязи по поводу всех протестующих. И это еще больше обозлит людей.

Хотя, повторимся, решить проблему можно было на начальных этапах элементарным публичным и развернутым диалогом. Той самой общественной дискуссией, которая является одним из признаков развитого демократического государства и не менее развитого гражданского общества.

А пока у нас к такому диалогу способен только один человек в российском политикуме — Владимир Путин. И в связи с этим сейчас у российского общества, кажется, складывается коллективно ощущение того, что все мы летим в самолете, которым управляет хороший пилот. Вот только пассажиры верят пилоту, но не верят экипажу. И со страхом чувствуют, как трясет лайнер, как скрипит фюзеляж, молча снуют стюардессы, и не известно, когда и где посадка…

Читайте также:

Сорвет ли Навальный выборы 9 сентября пенсионным Майданом?

Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?

Мы заслужили пенсионную реформу?

Власть приносит народ в жертву олигархам

Когда власть против всего народа