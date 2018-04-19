Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина

Это свершится совсем скоро, буквально на днях. Российское военно-историческое общество (РВИО) 23 апреля откроет бюст Бориса Ельцина на "Аллее правителей". Дата выбрана неслучайно — 23 апреля является днем памяти первого президента России. Хотя вообще говоря, бюст предполагалось открыть еще несколько месяцев назад.

Борис Ельцин

Если кто еще не знает, РВИО было создано в 2012 году. Как сказано в указе президента России на этот счет, задачи общества заключаются в "изучении военно-исторического прошлого России, содействия изучению российской военной истории и противодействия попыткам ее искажения, обеспечения популяризации достижений военно-исторической науки, поднятия престижа воинской службы и воспитания патриотизма". Попечительский совет РВИО возглавляет вице-премьер Дмитрий Рогозин, а председателем является министр культуры Владимир Мединский.

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Исходя из процитированного, не совсем понятно, как именно бюст Бориса Николаевича поспособствует "поднятию престижа воинской службы и укреплению патриотизма". Но уж коль скоро "Аллея правителей" существует, то и первый российский президент должен там присутствовать.

В "аллее" на данный момент представлены 42 бюста российских правителей. Все — работы Зураба Церетели. Насчет портретного сходства вопрос открытый — по крайней мере, в той части, что касается представителей верховной власти, живших в Средние века. Здесь все карты в руки Зурабу Константиновичу. Тем более, что у него весьма богатый опыт по части скульптурных изображений исторических персонажей. Правда, куда более масштабных.

Но может быть, портретное сходство не столь уж и важно. По словам исполнительного директора РВИО Владислава Кононова, проект носит не мемориальный, а больше образовательный характер. Через рассматривание бюстов правителей посетители знакомятся с историей России. Ну может быть, может быть…

В сентябре прошлого года аллея удостоилась самого пристального внимания демократической прессы и общественности. А все потому, что были открыты бюсты руководителей Советского государства. Да, в том числе и Владимира Ленина. И — о ужас! — Иосифа Сталина. Собственно, в этом и была новость. Этим же она и исчерпывалась.

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Едва ли открытие бюста Ельцина вызовет столь же бурный резонанс. Хотя в спорности той роли, что он сыграл в отечественной истории, особо сомневаться не приходится. К слову, первоначально предполагалось открыть бюст 1 февраля. Но церемонию перенесли по просьбе родственников на 23 апреля.

Остается надеяться, что не случится такого конфуза, как прошлой осенью. Тогда в Москве едва ли не одновременно с семью бюстами советских правителей был открыт памятник конструктору Михаилу Калашникову. Где помимо прочего обнаружилось изображение немецкой штурмовой винтовки StG-44.

Скандал вышел куда более знатный, нежели стенания по поводу бюста Сталина. Скульптор Салават Щербаков сообщил, что причиной ошибки оказался Интернет. Хотя думается все же, что здесь речь скорее об образовании и необходимости консультаций со специалистами. Которых в ВОЕННО-историческом обществе по какой-то причине на тот момент не нашлось.

Впрочем, Владислав Кононов и здесь увидел повод для оптимизма: "Теперь хотя бы все желающие залезли в Интернет, поинтересовались реальными фактами и удостоверились, что АК-47 и StG 44 — это разные изделия и никто чертежи у Шмайссера не воровал. А все "разоблачения" — это просто спекулятивная недобросовестная выдумка". Остается надеяться, что в числе "желающих" оказались и члены РВИО…

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Хотя ожидать такого казуса в нынешнем случае едва ли стоит. Все ж таки Борис Николаевич прославился не конструированием чего-либо, а совсем другими вещами. Здесь и на Интернет валить нечего.