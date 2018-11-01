Русские украинцы разочарованы новой политикой миграции России

Украинцам, въехавшим в Россию за годы после "крымской весны" надо объявлять миграционную амнистию, полагает Константин Затулин. Но можно добиться гражданства и без амнистии, в России много оснований для его получения по упрощенной схеме и сейчас.

Владимир Путин подписал новую концепцию миграционной политики. "Приоритетом становится привлечение в Россию русских и русскоязычных соотечественников, способных за счет общности языка и культуры без проблем влиться в российское общество", — сказал президент. Предусмотрена и возможность привлечения в страну иностранцев, которые не хотят становиться россиянами, но "готовы приносить пользу себе и российскому обществу".

"Мы будем рады и тем, кто захочет приехать к нам на временной основе, и тем, кто примет решение о получении гражданства или о постоянном жительстве в России. А тем, кого беззаконно преследуют, кому угрожает опасность, будем делать все для того, чтобы обеспечить их защиту и предоставить убежище", — сказал президент в среду, 31 октября, на Всемирном конгрессе соотечественников. Однако Владимир Путин отметил, что детали упрощения процедуры пока не прописаны.

"Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему", — отметил президент.

Прокомментировать новую политику "Правда.Ру" попросила первого заместителя председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

— Цель новой концепции утилитарная — России нужна рабочая сила или все же мы выстраиваем русский мир?

— Вопросы, связанные с возвратом соотечественников, разбросаны в разных частях этой концепции. А мне кажется, они были бы достойны выделения в отдельную главу, которую можно было бы назвать "репатриация".

Что касается исполнительной власти, особенно на местах, то она часто видит цель в привлечении именно трудовых ресурсов. К этому сейчас скатилась государственная программа по добровольному переселению соотечественников в Россию, и речь идет о том, чтобы ее перезапустить.

Я считаю, что у нас миграционная политика должна четко разделяться на две части: соотечественники и их репатриация и все остальные и их трудовая миграция в Россию. Недостатком концепции является и отсутствие упоминания о внутренней миграции в России, котрая совершенно не развита и не регулируется.

Из положительных моментов можно упомянуть, что в качестве цели заявлено упрощение миграционных процедур и обретения гражданства. Здесь преимущество надо отдавать выпускникам наших вузов, которые за время обучения здесь, в наших вузах, продемонстрировали свою важность, ценность, лояльность и т. д., готовы здесь трудиться.

К сожалению, Госдума оказалась привлечена к обсуждению концепции на самой финальной стадии, когда поздно было что-либо менять.

— Много ли Россия способна привлечь на таких условиях мигрантов. Откуда хотят иммигрировать?

— Резерв — это территория бывшего Советского Союза. Мы, конечно, понимаем, что есть определенная в общественном мнении настороженность в отношении перселенцев из Центральной Азии. Но и там довольно много русскоязычных и русских людей, которые хотели бы работать и жить в России. И мы не исключаем, что число их может вырасти в связи с разными внутренними процессами, которые там идут или могут произойти.

Но главным образом, мне кажется, сейчас стоит уже кричащая задача по трудоустройству и получению вида на жительство и гражданства для беженцев с Украины. Их у нас два миллиона, и только часть из них нашла решение своих проблем за эти четыре года. Это недопустимо. Мы фактически отторгаем людей своей крови, своего языка тем, что устраиваем гомерические барьеры вокруг этого. Не выполняем своих собственных деклараций по поводу того, что своих не бросаем и т. д.

К сожалению, эта концепция не ставит вопрос о проведении миграционной амнистии для беженцев с Украины, хотя такого рода вопросы на высоком уровне решаются в пользу Таджикистана, Киргизии, Молдавии. Президент Украины, очевидно, не будет просить нашего президента о миграционной амнистии для тех, кто уехал с Украины в Россию. Значит, мы должны это взять на себя. И понимание этого начинает проникать в умы наших чиновников, но, к сожалению, очень медленно.

Напомним, проект закона об амнистии для украинских беженцев был внесен в Государственную Думу 25 июня под авторством Константина Затулина. "Миграционная амнистия" предполагает, в частности, что украинские беженцы, просрочившие срок пребывания на территории России, смогут в течение 180 суток со дня вступления в силу закона продлить срок своего временного пребывания без выезда с территории страны. Беженцы, узаконившие свое пребывание в РФ, смогут получать вид на жительство без разрешения на временное проживание (РВП), после чего возможно получение ими российского гражданства в упрощенном порядке.

Действительно, Россия объявляет амнистию гражданам Киргизии, Таджикистана, Молдавии, но по согласованию с властями этих государств, заинтересованных в урегулировании проблемы, так как от мигрантов идут немалые переводы на родину. Это материально поддерживает население и увеличивает ВВП.

Ждать такой работы с Киевом не приходится по вполне понятным причинам. Однако украинцы уже сейчас могут оформить российское гражданство, если подойти к этому ответственно. Сейчас для граждан этой страны работают специальные бесплатные консультации в УФМС. Прежде чем приезжать в Россию, необходимо обратиться туда, там подскажут, по какой процедуре можно просить гражданство.

Одно дело, если у вас есть близкий родственник — гражданин РФ, другое — если хотите попасть в квоту (кстати, не поленитесь написать письмо в комиссию и убедить ее в том, что вы нужны России). Также можно отказаться от украинского гражданства и получить российское как носитель языка через вид на жительство. Если на Украине вы преследуетесь за "бытовой сепаратизм", то есть основание просить политическое убежище. Есть форумы переселенцев, где об этом подробно пишут, есть Партия русских украинцев Юрия Кота "Парус", можно обратиться туда.

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