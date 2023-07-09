Разведчик: у РФ снова появился абсолютный повод для объявления войны

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Украинские власти официально подтвердили причастность Незалежной ко взрыву "Северных потоков" и теракту на Крымском мосту. Эксперты называют это "абсолютным поводом для объявления войны".

Фото: u-f.ru

Так на вопрос о причастности Украины к подрыву "Северных потоков" глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов официально и гордо ответил "Украина осуществляет подобные действия".

"Мы делаем это прямо сейчас — мы используем прямые действия, мы их любим. Мы знаем, как их делать, и мы гордимся тем, что использовали их. И мы не боимся использовать их где угодно в этом мире против кого бы то ни было", — похвалился украинский военный руководитель.

Также в своем Телеграм-канале замглавы Минобороны Украины Анна Маляр написала, что прошло "273 дня как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику".

Кроме того:

Руководитель СБУ Василий Малюк в интервью заявил, что "это (Крымский мост) был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры, соответственно, осуществлялись".

в интервью заявил, что "это (Крымский мост) был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры, соответственно, осуществлялись". Советник главы ОП Михаил Подоляк в день атаки на мост написал "Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено".

Также ранее Британия признала, что ее спецназ "прямо у границ с Россией" помогает ВСУ и СБУ в диверсиях на территории РФ.

Кроме того, случился Grayzone-гейт, когда иностранные расследователи выложили утекшие документы — оказывается, спецслужбы Британии готовили диверсантов и помогали организовать теракт на Крымском мосту.

По мнению экспертов, таких признаний 100% хватает для абсолютно законного, юридически приемлемого для ООН повода для объявления войны (casus belli).

"Да, это — более, чем достаточный и далеко не первый "казус белли". Поймите, Россия давно имеет полное право объявить Украине войну — и не делает этого совсем не из-за отсутствия таких "поводов". Почему война не объявляется? Выскажу свое личное мнение — не стоит задачи превратить всю территорию Украины в стеклянное поле (а воевать с ядерным государством — дело такое) или захватить её целиком", — рассказал Pravda.ru специалист по разведке Георгий Рипер.

Эксперт назвал еще несколько причин:

В случае объявления войны идет бомбардировка городов, а Россия не бомбит украинские города и мирные объекты, уничтожая военную технику, боеприпасы, командование, объекты энергетики и логистики.

России не нужно военное положение и всеобщая мобилизация, автоматически наступающие при объявлении войны кому-либо.

Москве не нужен весь "ворох" юридических последствий в виде интернирования своих граждан, гражданских судов, и т. д., который наступает в случае объявления войны.

Россия пока выполняет обязательства по транзиту энергоносителей в ЕС, который прервется при объявлении войны (плюс РФ убеждают не прерывать его полностью).

Кремль "исповедует" стратегию СВО (гибридных боевых действий), как это делали западные страны во время аналогичных операций.

Любопытно, что кричащий о "войне с Россией" Киев также не объявляет войну РФ, которую уже назвал агрессором.

"Украина же не объявляет войну из-за того, что тогда она станет государством-агрессором, перестанет получать боеприпасы и технику, перестанет получать деньги за транзит газов, металла, химии, а самое главное — деньги, без которых перестанет существовать сразу, экономики у страны нет. Киеву тогда придется выполнять все нормы гуманитарного права, чего они очень не хотят. Плюс в случае объявления войны Россия может просто сжечь Незалежную", — добавил Рипер.

Кроме того, разведчик добавил - по своей военной доктрине после атаки Украины на аэродром стратегической авиации в Энгельсе и подмосковную Власиху со штабом РВСН имеет право на ядерный удар по Украине. Однако, по мнению эксперта, РФ не наносит его из гуманитарных соображений и отсутствии военной необходимости.

"Мы не ведем войну. Вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов и так далее, и тому подобное. Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни", — официально заявили в Кремле.

Также еще 9 августа 2008 года полпред РФ при НАТО на встрече с начштаба Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе заявил "вы даже не можете себе представить, что это такое — быть в состоянии войны с Россией".