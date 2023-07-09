Украинские власти официально подтвердили причастность Незалежной ко взрыву "Северных потоков" и теракту на Крымском мосту. Эксперты называют это "абсолютным поводом для объявления войны".
Так на вопрос о причастности Украины к подрыву "Северных потоков" глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов официально и гордо ответил "Украина осуществляет подобные действия".
"Мы делаем это прямо сейчас — мы используем прямые действия, мы их любим. Мы знаем, как их делать, и мы гордимся тем, что использовали их. И мы не боимся использовать их где угодно в этом мире против кого бы то ни было", — похвалился украинский военный руководитель.
Также в своем Телеграм-канале замглавы Минобороны Украины Анна Маляр написала, что прошло "273 дня как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику".
Кроме того:
Также ранее Британия признала, что ее спецназ "прямо у границ с Россией" помогает ВСУ и СБУ в диверсиях на территории РФ.
Кроме того, случился Grayzone-гейт, когда иностранные расследователи выложили утекшие документы — оказывается, спецслужбы Британии готовили диверсантов и помогали организовать теракт на Крымском мосту.
По мнению экспертов, таких признаний 100% хватает для абсолютно законного, юридически приемлемого для ООН повода для объявления войны (casus belli).
"Да, это — более, чем достаточный и далеко не первый "казус белли". Поймите, Россия давно имеет полное право объявить Украине войну — и не делает этого совсем не из-за отсутствия таких "поводов". Почему война не объявляется? Выскажу свое личное мнение — не стоит задачи превратить всю территорию Украины в стеклянное поле (а воевать с ядерным государством — дело такое) или захватить её целиком", — рассказал Pravda.ru специалист по разведке Георгий Рипер.
Эксперт назвал еще несколько причин:
Любопытно, что кричащий о "войне с Россией" Киев также не объявляет войну РФ, которую уже назвал агрессором.
"Украина же не объявляет войну из-за того, что тогда она станет государством-агрессором, перестанет получать боеприпасы и технику, перестанет получать деньги за транзит газов, металла, химии, а самое главное — деньги, без которых перестанет существовать сразу, экономики у страны нет. Киеву тогда придется выполнять все нормы гуманитарного права, чего они очень не хотят. Плюс в случае объявления войны Россия может просто сжечь Незалежную", — добавил Рипер.
Кроме того, разведчик добавил - по своей военной доктрине после атаки Украины на аэродром стратегической авиации в Энгельсе и подмосковную Власиху со штабом РВСН имеет право на ядерный удар по Украине. Однако, по мнению эксперта, РФ не наносит его из гуманитарных соображений и отсутствии военной необходимости.
"Мы не ведем войну. Вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов и так далее, и тому подобное. Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни", — официально заявили в Кремле.
Также еще 9 августа 2008 года полпред РФ при НАТО на встрече с начштаба Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе заявил "вы даже не можете себе представить, что это такое — быть в состоянии войны с Россией".
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