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Любовь Степушова

Путин озвучил национальную идею РФ и пообещал от неё не отступать

Политика » Власть » Кремль

Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 21 февраля озвучил новую национальную идею РФ: исторические территории возвращаются на Родину, и тактику её воплощения — последовательность и настойчивость в проведении СВО.

Путин озвучил национальную идею РФ и пообещал от неё не отступать

Добро пожаловать на Родину!

В послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин напомнил, почему было принято решение о начале СВО на Украине: Россия пришла на помощь народу Донбасса и будет продолжать "последовательно решать поставленные задачи".

Президент провёл параллель с поддержкой Западом гитлеровской Германии и бандеровской Украины. В 1930-е Запад "открыл нацистам путь в Европе", и снова "поддержал нацизм на Украине" с целью "оторвать" исторические русские земли от РФ.

Президент, по сути, озвучил новую национальную идею РФ, заявив, что "Россия — Родина для Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей". И этот список будет расширяться, так как "чем более дальнобойным будет поставляемое Западом Киеву оружие, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ".

Путин пообещал возрождать новые старые территории:

"Мы снова вместе, а значит сильнее, и сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность и рост благосостояния граждан".

В этой связи он поручил распространить выплаты материнского капитала в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях на основе правил, утверждённых в РФ в 2007 году.

Искренность против лжи

Путин обвинил Запад в подлоге, лжи, поощрении украинских неонацистов, натаскивании их на карательные операции в Донбассе, в то время как "мы искренне делали всё возможное для мира" там. Путин уверен, что Запад готовил "сценарий большой войны" все восемь лет, когда действовали Минские соглашения:

  • разворачивал свои армии и оружие у границ РФ,
  • выходил из стратегических договоров, в том числе, по ядерному оружию,
  • отверг предложения о безопасности для РФ.

"Мы были искренними, а они играли краплёными картами, блефуя", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что это обычный опыт Запада в уничтожении народов в войнах, поэтому, когда он получил данные о намерении в феврале ВСУ провести "новую карательную операцию" в ЛДНР, "в такой ситуации нельзя было медлить".

"Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы её остановить. Мы защищаем свой дом с целью лишить их возможности обкрадывать всех", — сказал Путин.

По словам президента, ответственность за гибель украинцев будет нести киевский режим и Запад. Путин в начале послания намекнул на использование ядерного оружия:

"Цель Запада — стратегическое поражение РФ, то есть там хотят покончить с нами в глобальном противостоянии. Мы понимаем и будем реагировать, так как под угрозой существование РФ".

Россия приостанавливает участие в ДСНВ

В финале послания Путин вернулся к теме ядерного противостояния с Западом, коснувшись претензий США на мониторинг российских военных объектов в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3). По его мнению, подход Вашингтона следующий: "Выполняйте, а мы будем вести себя как заблагорассудится". А между тем, "беспилотники, атаковавшие стратегические аэродромы в РФ, были оснащены при помощи инструкторов НАТО".

"То есть, они нас атакуют, а мы им должны наши ядерные объекты показывать?" — отметил президент.

"Идиотами их не назовёшь", просто они "опять врут", отметил Путин и объявил, что Россия приостанавливает своё участив ДСНВ-3 от 2010 года, чтобы "учесть стратегический потенциал Британии и Франции, "раз уж они (в НАТО) хотят нанести нам стратегическое поражение". Путин также сказал, что если США испытают новое ядерное оружие, то "мы испытаем своё".

В лексике и эмоциях лидера РФ просматривается полный отказ от "договорняков", так как Запад — враг.

Путин уверен в праве России быть сильной

Владимир Путин назвал тех, кто убежал от мобилизации, "отступниками от Родины", и заявил, что с ними "мы не будем сводить счёты, так как моральная оценка им дана народом — "пусть живут с этим". Президент отметил, что основная часть населения РФ поддерживает СВО.

Далее он около часа говорил об экономических аспектах развития РФ. Было заметно, что президент гордится тем, что российская экономика выдержала санкции и уверен в её поступательном развитии. Жизненная необходимость — менять модель экономики с сырьевой на производство товаров с высокой добавленной стоимостью и переориентироваться на надёжных партнёров из дружественных стран, сказал Путин.

Отдельно подробно он остановился на отношениях с крупным бизнесом. Путин предупредил тех, кто работает в стратегических отраслях, что они не должны быть на службе у Запада, иначе представляют угрозу РФ.

"Там вы — второсортные чужаки, ваш выбор — быть со своей Родиной. Будущее ваше и ваших детей должно быть здесь. Пытаться бегать с протянутой рукой бессмысленно, надо перестроить свою работу", — посоветовал президент.

Он отметил, что в высшем образовании РФ назрели серьёзные изменения, нужен синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий. Это то, о чём давно просит общество.

Путин процитировал Столыпина:

"В деле защиты России мы всё должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права — права России быть сильной".

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Путин: Запад хочет "оторвать" исторические территории, называемые Украиной, от России

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы днр лнр сша нато война россия украина владимир путин ядерное оружие
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