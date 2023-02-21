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Путин: США не исключают возможности натурального испытания ядерного оружия

0:59
Мир

По словам российского президента Владимира Путина, в планах США есть натуральное испытание ядерного оружия.

Путин: США не исключают возможности натурального испытания ядерного оружия

"Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть", — сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.

В связи со сказанным Путин объявил о готовности РФ к проведению своих испытаний ядерного оружия, призвав министерство обороны и "Росатом" быть "во всеоружии".

Путин подчеркнул, что Россия не намерена проводить ядерные испытания первой, однако пообещал сделать это вслед за США.

Президент отметил, что Запад мечтает нанести стратегическое поражение России, для чего его представители собираются проинспектировать российские военные объекты.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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