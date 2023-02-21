Путин признал утратившим силу указ о мерах по реализации внешнеполитического курса РФ

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский лидер Владимир Путин признал утратившим силу указ от 2012 года "О мерах по реализации внешнеполитического курса России".

Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. В нём сказано, что такой указ необходим для обеспечения национальных интересов России на фоне глубоких изменений в международных отношениях.

"Признать утратившим силу указ президента РФ от 7 мая 2012 года №605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ", — сказано в документе.

В ходе послания к Федеральному собранию Путин заявил, что представители Минобороны РФ и "Росатома" должны быть готовы к проведению ядерных испытаний, если первым на такой шаг решится Вашингтон. По его словам, власти США задумываются о манёврах с применением оружия массового поражения.