Российский лидер Владимир Путин признал утратившим силу указ от 2012 года "О мерах по реализации внешнеполитического курса России".
Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. В нём сказано, что такой указ необходим для обеспечения национальных интересов России на фоне глубоких изменений в международных отношениях.
"Признать утратившим силу указ президента РФ от 7 мая 2012 года №605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ", — сказано в документе.
В ходе послания к Федеральному собранию Путин заявил, что представители Минобороны РФ и "Росатома" должны быть готовы к проведению ядерных испытаний, если первым на такой шаг решится Вашингтон. По его словам, власти США задумываются о манёврах с применением оружия массового поражения.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.