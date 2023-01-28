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Александр Приходько

Уровень симпатий к партии ЛДПР при Слуцком достиг 25%

Политика

Согласно еженедельному вопросу Фонда Общественное Мнение (ФОМ), уровень положительного отношения к партии ЛДПР составил 25%, достигнув максимума за последние 12 лет. Такой уровень стал возможным благодаря руководителю ЛДПР Леониду Слуцкому.

С 1992 года ФОМ еженедельно проводит опросы общественного мнения, измеряя отношение к представителям власти и оценку их работы населением. Исследование, проведенное 20-22 января среди 1500 респондентов, показало, что 25% жителей России относятся к партии ЛДПР положительно. Столь высокая оценка получена партией впервые за 12 лет, чего не случалось в последнее время даже при основателе ЛДПР Владимире Жириновском.

 

В настоящее время по уровню одобрения партия ЛДПР находится на третьем месте, уступая лишь "Единой России" и КПРФ. Можно отметить, что это — успех руководителя партии Леонида Слуцкого, умело учитывающего настроения россиян.

Одним из важнейших факторов можно назвать активную поддержку граждан и военных в зоне СВО. Только 23 января ЛДПР направила в Запорожскую область 18 тонн гуманитарной помощи, в том числе лекарства и медицинское оборудование, при этом Слуцкий лично участвовал в отправке груза.

Партия оказывает регулярную поддержку Донбассу, не только помогая жителям, но и обеспечивая качественное обмундирование участников спецоперации.

"Мы возили и будем везти бойцам всё, что им потребуется", — подчеркивает Леонид Слуцкий.

Кроме того, депутаты ЛДПР являются авторами законодательных инициатив, связанных с проведением специальной военной операции. Слуцкий анонсировал правила вручения россиянам повесток, отметив, что частичная мобилизация в сентябре выявила ряд огрехов в работе военкоматов. Лидер ЛДПР подчеркивает, что "отловов" случайных людей на улицах быть не должно.

"Мы разрабатываем законопроект, который определит конкретные, четкие правила вручения повестки, конкретные, четкие правила частичной мобилизации", — сказал Слуцкий.

Кроме того, Слуцкий регулярно становится федеральным ньюсмейкером. Должность в комиссии по международным делам Государственной Думы позволяет ему поддерживать не только бойцов в зоне СВО, но и "невидимый фронт" в сети, борющийся с западной пропагандой и иностранным влиянием на внутренние российские политические процессы.

Умелое "считывание" запроса общества и его оперативная реализация позволили Слуцкому достичь высокого уровня одобрения партии. Кроме того, оценка россиянами самого политика также находится на весьма приличном уровне: каждый шестой опрошенный заявил о доверии к Слуцкому. На это указывает опрос ВЦИОМ, опубликованный 27 января 2023 года, согласно которому лидер ЛДПР получил 16,5% голосов поддержки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы лдпр леонид слуцкий
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