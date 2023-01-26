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Любовь Степушова

План "Россия после Путина" готов, и уже есть исполнители

Политика

Запад подготовил план Россия "после Путина" и уже имеет исполнителей в лице Гарри Каспарова* и Михаила Ходорковского*, которые вдруг полюбили русский народ. Они ждут открытия "окна возможностей".

План "Россия после Путина" готов, и уже есть исполнители

Новый план Россия "после Путина"

Антироссийский "Комитет действия" в эмиграции в журнале Foreign Affairs опубликовал статью под говорящим названием Don't Fear Putin's Demise.

Этот комитет представляют старые знакомые по прошлым антироссийским заявлениям, признанные в РФ иностранными агентами — Гарри Каспаров* и Михаил Ходорковский*. В статье говорится, что нужно предоставить Киеву оружие, необходимое для нанесения "нокаутирующего удара до полного военного поражения России" и "крушения режима Путина". Комитет заявил о своей готовности взять власть после того, как это свершится.

Данные политики считают, что россияне, воодушевлённые этим планом, после "устранения" российского президента Владимира Путина выберут Учредительное собрание, которое создаст "Госсовет". Он, в свою очередь, в частности:

  • заключит мирное соглашение с Украиной, признав границы страны в 1991 году,
  • "справедливо компенсирует ей ущерб, нанесённый войной".

А дальше пойдёт по той дороге, которой Россия уже прошла при Борисе Ельцине — "интеграции в евроатлантические институты" и "децентрализации российских регионов".

Такое впечатление, что эти люди, выдвигая подобные идеи, никогда не жили в России или просто отрабатывают вложенный ресурс, получив гарантии на сохранения своих накоплений и активов на Западе.

Какова перспектива осуществления плана?

  1. Россияне прошли этот опыт 1990-х годов и вынесли из него самые негативные воспоминания: нищета, безработица, упадок во всём и неприятное ощущение, что "продались за колбасу". Никакого желания возвращаться в новое старое у них нет, учитывая нынешний уровень жизни и свобод.
  2. Опросы иноагента "Левады Центра"* говорят о том, что поддержка политики Путина в РФ составляет 81%. С чего бы взяться готовности поддержать "смерть Путина"? Кстати, ранее люди в кампании Каспарова и Ходорковского всячески хаяли российский народ, называя его "сумасшедшим". Каспаров в своём Telegram-канале называет русских "самым больным" народом с имперскими амбициями и обещает "вылечить русских от гегемонизма".
  3. Сами авторы плана из серии "ни то ни сё", авторитета у россиян не имеют. Они запятнали себя конфликтами с правоохранительными и налоговыми органами РФ. Ходорковский — не Нельсон Мандела, у которого была народная идея покончить с апартеидом, и он 27 лет провёл в тюрьме за попытки её реализовать. И что-то не видно было Каспарова, раздающим на Верхнем Ларсе материальную помощь так называемым "релокантам", а ведь это именно его база протеста.
  4. Если поддержки большинства в России нет, а за рубежом "комитет" свой шанс упустил, то авторам плана потребуется госпереворот. Предателей — хватает, судя по некоторым невнятным действиям во время СВО. Например, непонятен отход армии из Киевской и Черниговской областей, когда и план был по передаче власти в Киеве легитимному Януковичу, и позиции были — все западные посольства уехали во Львов. Но предатели или уходят (их уходят), или переобуваются на ходу, потому что ни силовики в массе, ни народ, их не поддержат. Так было тоже — во время ГКЧП. Не поддержит и крупный бизнес, который сейчас выбирает — с кем он, и склоняется к России, так как на Западе у него всё отобрали.

Окно возможностей не откроется — надо убедить в этом Запад

Каспаров и Ходорковский однозначно работают своим планом не на россиян, а на западного потребителя, который ждёт, что, рано или поздно, "откроется окно возможностей, и к этому надо быть готовым".

Не откроется, но для западных элит это будет только тогда очевидно, когда Москва доведёт дело до победы в СВО на территории бывшей Украины. Не станет ясно — надо будет двигаться дальше на запад, где русский солдат уже не раз восстанавливал справедливость.

*Включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы россия владимир путин гарри каспаров михаил ходорковский
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