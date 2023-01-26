Запад подготовил план Россия "после Путина" и уже имеет исполнителей в лице Гарри Каспарова* и Михаила Ходорковского*, которые вдруг полюбили русский народ. Они ждут открытия "окна возможностей".
Антироссийский "Комитет действия" в эмиграции в журнале Foreign Affairs опубликовал статью под говорящим названием Don't Fear Putin's Demise.
Этот комитет представляют старые знакомые по прошлым антироссийским заявлениям, признанные в РФ иностранными агентами — Гарри Каспаров* и Михаил Ходорковский*. В статье говорится, что нужно предоставить Киеву оружие, необходимое для нанесения "нокаутирующего удара до полного военного поражения России" и "крушения режима Путина". Комитет заявил о своей готовности взять власть после того, как это свершится.
Данные политики считают, что россияне, воодушевлённые этим планом, после "устранения" российского президента Владимира Путина выберут Учредительное собрание, которое создаст "Госсовет". Он, в свою очередь, в частности:
А дальше пойдёт по той дороге, которой Россия уже прошла при Борисе Ельцине — "интеграции в евроатлантические институты" и "децентрализации российских регионов".
Такое впечатление, что эти люди, выдвигая подобные идеи, никогда не жили в России или просто отрабатывают вложенный ресурс, получив гарантии на сохранения своих накоплений и активов на Западе.
Каспаров и Ходорковский однозначно работают своим планом не на россиян, а на западного потребителя, который ждёт, что, рано или поздно, "откроется окно возможностей, и к этому надо быть готовым".
Не откроется, но для западных элит это будет только тогда очевидно, когда Москва доведёт дело до победы в СВО на территории бывшей Украины. Не станет ясно — надо будет двигаться дальше на запад, где русский солдат уже не раз восстанавливал справедливость.
*Включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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