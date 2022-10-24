Илон Маск назвал Гарри Каспарова "идиотом"

Предприниматель Илон Маск весьма резко отозвался о бывшем чемпионе мира по шахматам Гарри Каспарове. Который, в свою очередь, грубо высказался о Маске.

Поводом для обмена репликами стали предыдущие высказывания Илона Маска. Который ранее говорил о том, что не может более платить за работу системы спутникового интернета Starlink на Украине — хотя после передумал.

А кроме того, Маск предлагал работать над урегулированием конфликта на Украине. В частности, назвал передачу Крыма Украине в 1954 году "ошибкой Хрущёва" и предлагал провести повторные референдумы в бывших украинских регионах.

Сторонники нынешнего киевского режима весьма грубо отреагировали на предложения предпринимателя, зачастую нецензурно. Это ли повлияло на Маска, либо ещё какие-то факторы, но по пути миротворчества он более особо не продвигался.

Дошла очередь и до Гарри Каспарова. В эфире программы Squawk Box телеканала CNBC Каспаров раскритиковал точку зрения Илона Маска: "Цена огромна, но Украина платит её. Так почему же люди, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, рассказывают Украине, как вести свои дела? Это моральный идиотизм и геополитическая слепота".

Предприниматель ответил Гарри Кимовичу в Twitter*-аккаунте программы Squawk Box. И особо в выражениях не стеснялся: "Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот. А у меня даже дома нет, не говоря уже об "особняке", придурок".

Завершился ли на этом обмен мнениями об умственных качествах друг друга, либо же он будет продолжен в других форматах — пока вопрос открытый.

* В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года