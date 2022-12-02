Риски ядерной войны, "нехристианские" высказывания Папы Римского: о чём ещё говорил Лавров с журналистами

США преследуют геостратегические цели без учета риска ядерной эскалации на фоне продолжающегося конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции, прошедшей в онлайн-формате, подчеркнув, что Москва, со своей стороны, открыта для диалога как с Вашингтоном, так и с любой другой страной.

Глава российской дипломатии затронул и тему СВО, объяснил выбор Россией целей для ударов на Украине и коснулся спорных недавних комментариев Папы Римского.

Основные моменты выступления Сергея Лаврова

Мирные переговоры — ложь

По словам главы российского МИД, те, кто утверждает, что Москва предлагает Киеву сесть за стол переговоров ради того, чтобы выиграть время для перегруппировки своих войск, откровенно лгут:

"Мы никогда не просили о каких-либо переговорах. Но мы всегда заявляли, что если кто-то заинтересован в урегулировании путём переговоров, мы готовы выслушать", — сказал он, напомнив о переговорах в Стамбуле в конце марта.

Сергей Лавров также обвинил США в "подталкивании Киева к продолжению военной конфронтации" и срыве мирного процесса:

"Вашингтон стремится ослабить Россию и получить прибыль от продажи оружия", — заявил он.

Европейская безопасность отдана на откуп США

"Москве не нужна "такая архитектура безопасности", которую западные страны пытаются построить без России и Белоруссии", — сказал Лавров, подчеркнув, что "европейская безопасность сейчас сводится к полному подчинению США".

Дипломат напомнил, что ещё несколько лет назад Франция и Германия стремились к независимости от американской военной защиты, но теперь полностью подчинились НАТО, приняв его агрессивную антироссийскую политику.

"Если они решат изменить это направление, Москва будет готова обсудить альтернативы, — подчеркнул Сергей Лавров, оговорившись, впрочем, что "прежних отношений, конечно, уже не будет".

Цели удара на Украине, роль США и НАТО в конфликте

Западные страны не должны утверждать, что они не являются участниками войны на Украине, учитывая всё, что они сделали для Киева, сказал Лавров, объясняя выбор российскими военными целей для удара:

"Мы выводим из строя объекты инфраструктуры, которые позволяют вам (США и их союзникам) закачивать летальное оружие в Украину, чтобы они могли продолжать убивать русских".

Лавров отметил также, что, помимо поставок оружия, члены НАТО обучают украинские войска как на своей территории, так и непосредственно в зоне проведения СВО:

"Задействовано большое количество наемников, идёт открытый обмен разведданными, в то время как подавляющее число целей, атакованных Киевом, выбираются западными хозяевами этого режима".

Риски ядерной войны

По словам Сергея Лаврова, Россия считает, что следует избегать любого вооруженного конфликта между ядерными государствами, и призывает другие государства занять ту же позицию.

"Даже если кто-то планирует начать войну с использованием обычных вооружений, риск того, что она перерастет в ядерную войну, будет огромным", — пояснил он, добавив, что этот факт делает заявления Запада о том, что Россия может применить оружие массового уничтожения на Украине, "особенно тревожными".

"Нехристианские" высказывания Ватикана

Лавров раскритиковал Папу Франциска за противоречивое заявление о бурятах и чеченцах, которые служат в российской армии и принимают участие в специальной военной операции на Украине.

Заявление понтифика о том, что "эти люди" "особенно склонны к жестокости на поле боя", было, по словам Лаврова, "странным” и "нехристианским” и "определенно не помогло делу мира на Украине и репутации Святого Престола”.

Двери для переговоров открыты

Москва не откажется от любых контактов с любой стороной, которая стремится к взаимодействию, но не ожидает, что в настоящее время состоятся плодотворные переговоры с западными странами.

"Любой, кто просит о телефонном разговоре, получает его, президент говорит с ними (западными политиками) без ограничений по времени. Но мы не слышим никаких значимых идей", — сообщил Лавров. Политика Запада не обсуждать "Украину без Украины” "по меньшей мере наивна” и явно ошибочна, — добавил он, — поскольку игнорировать конфликт на Украине при обсуждении глобальной стабильности невозможно. В конце концов США объявили поражение России, крупного игрока в глобальной безопасности, своей целью на Украине.

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