США преследуют геостратегические цели без учета риска ядерной эскалации на фоне продолжающегося конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции, прошедшей в онлайн-формате, подчеркнув, что Москва, со своей стороны, открыта для диалога как с Вашингтоном, так и с любой другой страной.
Глава российской дипломатии затронул и тему СВО, объяснил выбор Россией целей для ударов на Украине и коснулся спорных недавних комментариев Папы Римского.
По словам главы российского МИД, те, кто утверждает, что Москва предлагает Киеву сесть за стол переговоров ради того, чтобы выиграть время для перегруппировки своих войск, откровенно лгут:
"Мы никогда не просили о каких-либо переговорах. Но мы всегда заявляли, что если кто-то заинтересован в урегулировании путём переговоров, мы готовы выслушать", — сказал он, напомнив о переговорах в Стамбуле в конце марта.
Сергей Лавров также обвинил США в "подталкивании Киева к продолжению военной конфронтации" и срыве мирного процесса:
"Вашингтон стремится ослабить Россию и получить прибыль от продажи оружия", — заявил он.
"Москве не нужна "такая архитектура безопасности", которую западные страны пытаются построить без России и Белоруссии", — сказал Лавров, подчеркнув, что "европейская безопасность сейчас сводится к полному подчинению США".
Дипломат напомнил, что ещё несколько лет назад Франция и Германия стремились к независимости от американской военной защиты, но теперь полностью подчинились НАТО, приняв его агрессивную антироссийскую политику.
"Если они решат изменить это направление, Москва будет готова обсудить альтернативы, — подчеркнул Сергей Лавров, оговорившись, впрочем, что "прежних отношений, конечно, уже не будет".
Западные страны не должны утверждать, что они не являются участниками войны на Украине, учитывая всё, что они сделали для Киева, сказал Лавров, объясняя выбор российскими военными целей для удара:
"Мы выводим из строя объекты инфраструктуры, которые позволяют вам (США и их союзникам) закачивать летальное оружие в Украину, чтобы они могли продолжать убивать русских".
Лавров отметил также, что, помимо поставок оружия, члены НАТО обучают украинские войска как на своей территории, так и непосредственно в зоне проведения СВО:
"Задействовано большое количество наемников, идёт открытый обмен разведданными, в то время как подавляющее число целей, атакованных Киевом, выбираются западными хозяевами этого режима".
По словам Сергея Лаврова, Россия считает, что следует избегать любого вооруженного конфликта между ядерными государствами, и призывает другие государства занять ту же позицию.
"Даже если кто-то планирует начать войну с использованием обычных вооружений, риск того, что она перерастет в ядерную войну, будет огромным", — пояснил он, добавив, что этот факт делает заявления Запада о том, что Россия может применить оружие массового уничтожения на Украине, "особенно тревожными".
Лавров раскритиковал Папу Франциска за противоречивое заявление о бурятах и чеченцах, которые служат в российской армии и принимают участие в специальной военной операции на Украине.
Заявление понтифика о том, что "эти люди" "особенно склонны к жестокости на поле боя", было, по словам Лаврова, "странным” и "нехристианским” и "определенно не помогло делу мира на Украине и репутации Святого Престола”.
Москва не откажется от любых контактов с любой стороной, которая стремится к взаимодействию, но не ожидает, что в настоящее время состоятся плодотворные переговоры с западными странами.
"Любой, кто просит о телефонном разговоре, получает его, президент говорит с ними (западными политиками) без ограничений по времени. Но мы не слышим никаких значимых идей", — сообщил Лавров.
Политика Запада не обсуждать "Украину без Украины” "по меньшей мере наивна” и явно ошибочна, — добавил он, — поскольку игнорировать конфликт на Украине при обсуждении глобальной стабильности невозможно. В конце концов США объявили поражение России, крупного игрока в глобальной безопасности, своей целью на Украине.
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