Лавров: Европа зря рассчитывает на восстановление отношений с Россией

На встрече с журналистами, посвящённой теме европейской безопасности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европе не стоит рассчитывать на восстановление отношений с Москвой.

По его словам, "многие страны Запада" уверены, что как только закончится СВО на Украине, все их экономические связи с нашей страной сразу наладятся, бизнес-цепочки и сотрудничество восстановятся. Зря надеются.

"Запад ещё до конца не понял, что он натворил. Как раньше уже никогда не будет", — сказал дипломат, подчеркнув, что слишком много вреда агрессивная политика ряда западных стран нанесла России.

Лавров отметил также, что многие международные институты "трансформировались в американский инструмент влияния". Например, ОБСЕ, которая теперь занимается только продвижением американской повестки.