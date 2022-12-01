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20 идей по развитию России
Ольга Лебедева

Пробуждение начинается, или Как региональная держава перевернула мир

Мир

Сейчас до властей США и их сателлитов в Европе начинает доходить, что они сильно недооценили Россию. Причём во всех отношениях.

Пробуждение начинается, или Как региональная держава перевернула мир

Все же ещё помнят, как 25 марта 2014 года тогдашний хозяин Белого дома Барак Обама презрительно назвал нашу страну "региональной державой, угрожающей другим из-за собственной слабости" (пророческие слова, если примерить это определение на сами Штаты).

Прошло восемь лет. И вдохновившиеся тогда словами своего президента американцы вдруг обнаруживают (некоторые даже говорят об этом), что Украина, руками которой они хотели "добить" Россию, оказывается, "самая коррумпированная страна в Европе", "страна-попрошайка", мёртвым грузом повисшая на и без того расшатанной экономике США. Некоторые политики уже заявляют, что, начатая годы назад игра больше не стоит свеч.

Более того, Украина стала "чёрной дырой" для западных денег и военной техники. То есть сплошной проблемой и непрекращающейся головной болью. И это ещё полбеды.

Главная же беда нынешних США — её ноги растут из того же высокомерно-презрительного отношения к России — заключается в том, что сейчас происходит во всём мире под руководством Москвы:

  • всё явственнее становится виден конец однополярного мира, глобальной гегемонии США, которую они маскировали термином "глобализм".

Признаки конца "глобализма"

После того как Россия решила, что "с неё хватит" и показательно громко отказалась терпеть снобизм коллективного Запада" в свой адрес, оказалось, что весь "незападный" мир тоже по горло сыт "мировым гегемоном" и готов противостоять ему.

Тут невольно вспоминается Владимир Высоцкий с его пророческим: "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков". Именно таким "вожаком" и стала Москва.

И вот уже:

  • на недавней встрече G20 в Индонезии дебаты были не об Украине, а о том, следует ли продолжать принимать американское правление — "международный порядок, основанный на правилах" (на американских правилах, которые они меняют, когда хотят, ничьего мнения не спрашивая);
  • все страны Латинской Америки, Африки и четыре азиатские страны сказали "с нас хватит", не хотим подчиняться непонятно чему и кому, и вообще — мир теперь многополярный;
  • на выборах на Тайване "прокатили" проамериканских политиков, значит, есть шанс, что остров и материк найдут теперь общий язык (чему сильно противились в Вашингтоне).

А там, глядишь, Китай начнёт восстановление Месопотамии, возьмёт под контроль иракские нефть и газ.

Как так-то? — Запад в недоумении

Все процессы, которые сейчас происходят на мировой арене вызывают у западных политических и экономических элит недоумение. Они искренне не понимают, как "региональные державы" смогли не только "поднять бунт на корабле", но и вот-вот вообще откажутся сотрудничать с ними, такими цивилизованными и демократичными. Зато для них уже почти очевидно, что жить им теперь придётся, как всем остальным в мире — рассчитывая на себя и своих друзей (коих они не имеют).

Искать виновника не будут — он на виду

Когда в США осознают, что страны мира массово поворачиваются к ним спиной, они без колебаний обвинят в своём поражении киевский режим. Просто потому, что им надо сохранить лицо.

Украинские власти уже предупреждены: им придется снова начать переговоры с Россией.

Чувства рядовых украинцев, поверивших обещаниям "светлого европейского будущего", никого за океаном и в Европе не интересуют. Как не интересует, скорее всего, и судьба актёрствующего президента, транслирующего эти обещания.

Если смотреть на события под таким углом, Зеленского даже немного жалко, ведь украинцы его не простят. А как они умеют — даже не открытые нацики, а вполне себе "мирные" киевляне — расправляться с теми, кто им не нравится, мир уже видел. И не один раз.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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