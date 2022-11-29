Муфтий ответил папе Римскому о чеченцах: "Милосердны к мирным"

Глава Духовного управления мусульман Чечни муфтий Салах Межиев заявил, что чеченцы жестоки лишь по отношению к врагам, но милосердны к мирному населению

Он также посоветовал почитать Михаила Лермонтова, чтобы хоть что-то знать о характере горцев.

Ранее папа Римский Франциск иезуитскому журналу "Америка" сказал, что наибольшую жестокость в СВО якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, и назвал в качестве примера чеченцев и бурятов. Эти высказывания глава Бурятии Алексей Цыденов назвал "как минимум странными".

"Конечно, мы не согласны с папой насчет того, что мы жестоки. Чеченцы жестоки по отношению к врагам и милосердны по отношению к друзьям и к мирному населению", — цитирует РИА Новости Салаха Межиева.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова папы Римского "извращением".

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