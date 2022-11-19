"Барбаросса-2": Германия опять готовится к войне с Россией

Журнал Der Spiegel (ФРГ) познакомил своих читателей с содержанием отчёта Минобороны Германии, в котором представлена концепция "стратегической переориентации" Бундесвера перед лицом возможной прямой военной конфронтации с Россией.

Издание отмечает, что 68-страничный документ называется "Оперативная инструкция для вооруженных сил". Его автор — генерал Эберхард Цорн, генеральный инспектор ВВС ФРГ.

Что предлагает Цорн:

"Германия должна провести реорганизацию армии, вооружаться и готовиться к войне с Россией", — главный тезис "инструкции".

Немецкий генерал настаивает: учитывая вероятность "прямого конфликта на восточном фланге НАТО", именно Германия должна возглавить союзников. А для этого ей нужна сильная, хорошо оснащённая армия. Для "сдерживания" России.

"Основой этого средства сдерживания являются развернутые, ориентированные на сценарии и обученные силы высокой интенсивности. Уже недостаточно отправлять более мелкие специализированные подразделения в зарубежные миссии. Вместо этого крупные подразделения, которые находятся в боевой готовности, должны быть постоянно готовы к действиям", — цитирует концепцию документа Spiegel.

Поневоле напрашивается аналогия с 1941-ым годом, когда Германия, разглагольствуя о необходимости "сдерживания Москвы", собрала сотни тысяч солдат из других стран Европы (все же помнят о плане "Барбаросса"?) и, возглавив их, напала на СССР.