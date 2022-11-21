The Economist опубликовал "зашифрованный прогноз" на 2023 год

Британский таблоид The Economist выпустил свой традиционный ежегодный прогноз на наступающий новый год. Как всегда, "шифровка" помещена на обложке нового номера.

В этот раз "зашифрованное" предсказание составлено из портретов шести лидеров государств. И в этом "коллаже" значение имеют все детали.

Расшифровку "послания семьи Ротшильдов" (им принадлежит The Economist) предлагает автор Telegram-канала "Русский аванпост".

Поскольку самыми крупными в коллаже являются фото Владимира Путина и Си Цзиньпина, вероятно именно они, по мнению издания, будут определять повестку в 2023 году.

Владимир Путин помещён в центре — именно вокруг него будет вертеться вся мировая политика.

Изображение Джо Байдена чуть меньше. Интересно, к чему бы это?

Фотографии президента Украины Владимира Зеленского и главы Тайваня Цай Инвэнь помельче байденовской, но само их присутствие в "прогнозе" намекает, что история будет твориться и их руками тоже.

Как вариант: военные конфликты в наступающем году будут — для Украины "ничего не закончится", а Тайвань, считает "Русский аванпост", может ввязаться в войну с Китаем (ничего неожиданного, надо признать, в этом не будет, учитывая, как старательно США "поджигают" конфликт).

Шестой, "самый маленький", портрет — Джорджи Мелони.

"Премьер- министр Италии и единственный представитель Европы. Тем самым, вероятно, Economist намекает, что ни Франция, ни Германия, ни даже Великобритания не будут играть сколько-нибудь значимых ролей в 2023 году. А Италию поставили потому, что Мелони — лидер крайне правой (а по мнению некоторых, даже неофашистской) партии, которая пришла к власти по итогам выборов. И такого вот "правого цунами" аналитики ожидают в Европе в 2023 году на фоне нынешних экономических проблем, в которые втянули Старый Свет его нынешние руководители с их либеральной идеологией", — пишет "Русский аванпост".