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Автор Ольга Лебедева

"Предсказамус настрадал": прогнозы известных прорицателей на 2023 год

Гороскоп

Традиционно, чем ближе конец календарного года, тем сильнее желание (даже у самых рациональных людей) хоть краешком глаза заглянуть в грядущее. Узнать, чего от него стоит ждать.

"Предсказамус настрадал": прогнозы известных прорицателей на 2023 год

Отвечая на вал поисковых запросов Яндекса, Telegram-канал AB News собрал подборку прогнозов на 2023 год, в разное время сделанных известными предсказателями.

Ванга

Слепая болгарская провидица никогда не называла дат. Но те, кто сейчас регулярно озвучивают её прогнозы — чаще других это, напомним, делает так называемый "кум Ванги", бизнесмен Сергей Косторной, уверены, что про 2023 год она говорила примерно так:

В этом году людям придётся устранять то, что они ранее натворили. Впрочем, доживут до этого не все.

Большой брат придёт на чужую землю и заберёт принадлежащее ему по праву. Недруги, пришедшие с Запада, тоже возьмут то, что принадлежало им столетиями.

Нострадамус

Будут длинные следы искр в небе (метеорит? ракеты?), состоящем из огня, а голод вынудит миллионы людей покидать родные города и земли.

Вольф Мессинг

Для России — начало кризисной полосы в 2022 и 2023 годах. Проблемы могут быть от ближайших соседей, а также и от далёких стран.

Пройдут масштабные военные действия — все страны-участницы конфронтации потерпят огромные человеческие и финансовые потери, война будет длинной и ожесточённой, но ждать Третью мировую не придётся.

Падре Пио

Священник и монах итальянского происхождения из ордена капуцинов, почитаемый как католический святой в 1950 году предупредил:

"Люди движутся в пропасть ада в великом веселии, как будто идут на бал-маскарад или свадьбу самого Дьявола. <…>

Злобу, ненависть и клевету спровоцирует маленький народ, который будет послан на огонь, а потом они сами убьют своего правителя.

На Востоке и Западе будет большая война, которая уничтожит многих людей. Кара, которая снизойдёт, не сможет сравниться ни с какой другой, которую Бог попустил с самого начала сотворения мира. Третья часть людей уйдёт навсегда".

К слову, примерно то же самое говорили схиархимандрит Иона Одесский и Матрона Московская.

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Темы ванга нострадамус
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