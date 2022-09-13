Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

Пророчества Мессинга о веке 21-ом начинают сбываться

Непознанное » Человек

Самый загадочный советский артист, со сцены читавший мысли зрителей и имевший славу прорицателя и даже пророка, Вольф Мессинг предвидел многие политические события разной степени удалённости от времени, в котором он жил.

Пророчества Мессинга о веке 21-ом начинают сбываться

Так, например, хорошо известно, что в 1943 году, выступая в Новосибирске, на вопрос об окончании Второй мировой войны, он, не задумываясь, назвал дату — восьмое мая. Год, правда, не уточнил, но зато уверенно сказал, что Третий рейх будет побеждён.

О новом веке

Мессинга часто спрашивали об отдалённом будущем. Особенно о веке 21-ом, как о рубеже тысячелетий. Он "видел" и его.

В частности, предсказатель говорил о том, что в начале двадцатых годов нового века (толкователи говорят, что речь шла о 2022-2023 годах) "наша страна войдёт в новый этап". Причём, называл он её Россией, хотя в его время ничто не предвещало смерти СССР.

Трудно, но с хэппи-эндом

Новый этап (по Мессингу) начнётся для страны с кризиса, во время которого она "вступит в международное соперничество с заокеанскими странами — Канадой и США" и соседом — Китаем.

"Напряжение, которое всегда между ними существовало, — цитируют биографы записки Мессинга, — только усилится. Зато по окончании конфликта Россию будут ждать возрождение и расцвет".

Особую роль в "лучшем будущем" сыграет "новый правитель, чьё имя будет держаться в строжайшей тайне и станет известно только в момент назначения". Именно этот загадочный человек обеспечит России "большой экономический скачок и дальнейшее процветание", расширение границ. Причём, Мессинг был уверен, что сделано это будет мирным, а не военным путём.

Аутсайдеры

Европе же не повезёт. Совсем. Ей советский мистик напророчил падение на "геополитическое дно":

"Судьба Европы — стать слабой и зависимой, а США —  потерять влияние в мире из-за необдуманного ввязывания в мировой конфликт".

Какими бы интересными и реалистичными ни были предсказания Вольфа Мессинга, не стоит воспринимать их буквально и ожидать точного исполнения. Напомню, что официальная наука пророчествам не верит.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Провидец Вольф Мессинг || Секретные материалы
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы сша ссср россия
Новости
Росгвардия отбила нападение на Давыдов Брод: местность усеяна трупами ВСУ
Сивков: проект по гарантиям безопасности Украины неприемлем для РФ
Артиллерия ДНР в районе Песок ведёт точный огонь по боевикам ВСУ
Шольц: Германия гордится тем, что отказывается от российского газа
В Киеве всё настойчивее требуют немедленное наступление на Луганск и Донецк
Сербский снайпер Деки об интересе НАТО на Украине: колонизаторам нужны рабы
Военкор Дуган: спецоперация России жизненно важна для Донбасса
Военные ВСУ опубликовали видео наведённой понтонной переправы через реку Ингулец
Барзыкин об отказе стран ЕС выдавать визы россиянам: на бизнес в РФ не повлияет
Медведев: Украина сделала первый шаг к началу Третьей мировой войны
Популярное
Военные новости
Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине

Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.

Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине
Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз
Силовые структуры
Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз
Силовые структуры
Подоляка: если ВСУ пойдут на Белгород, Путин объявит войну Украине
Силовые структуры
Сивков: замеченные у ВСУ танки НАТО — отличная новость для армии России
Любовь Степушова Помощь США Украине скоро иссякнет Любовь Степушова Ольга Лебедева Спичку в тлеющий конфликт Баку и Еревана могла бросить "третья сторона" Ольга Лебедева Сергей Лебедев Российские чубайсы продали не только Аляску Сергей Лебедев
Силовые структуры
Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России
Мир. Новости мира
Кедми: США готовят "бронетанковый кулак" в Европе, чтобы Россия не спасла Китай
Пограничники Украины отказались воевать за Зеленского и покинули страну
Силовые структуры
Пограничники Украины отказались воевать за Зеленского и покинули страну
Последние материалы
Росгвардия отбила нападение на Давыдов Брод: местность усеяна трупами ВСУ
Сивков: проект по гарантиям безопасности Украины неприемлем для РФ
Артиллерия ДНР в районе Песок ведёт точный огонь по боевикам ВСУ
Детский омбудсмен Ирина Волынец: чайлдфри — давно не про личный выбор
Шольц: Германия гордится тем, что отказывается от российского газа
В Киеве всё настойчивее требуют немедленное наступление на Луганск и Донецк
Сербский снайпер Деки об интересе НАТО на Украине: колонизаторам нужны рабы
Военкор Дуган: спецоперация России жизненно важна для Донбасса
Военные ВСУ опубликовали видео наведённой понтонной переправы через реку Ингулец
Пророчества Мессинга о веке 21-ом начинают сбываться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников