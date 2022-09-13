Пророчества Мессинга о веке 21-ом начинают сбываться

Самый загадочный советский артист, со сцены читавший мысли зрителей и имевший славу прорицателя и даже пророка, Вольф Мессинг предвидел многие политические события разной степени удалённости от времени, в котором он жил.

Так, например, хорошо известно, что в 1943 году, выступая в Новосибирске, на вопрос об окончании Второй мировой войны, он, не задумываясь, назвал дату — восьмое мая. Год, правда, не уточнил, но зато уверенно сказал, что Третий рейх будет побеждён.

О новом веке

Мессинга часто спрашивали об отдалённом будущем. Особенно о веке 21-ом, как о рубеже тысячелетий. Он "видел" и его.

В частности, предсказатель говорил о том, что в начале двадцатых годов нового века (толкователи говорят, что речь шла о 2022-2023 годах) "наша страна войдёт в новый этап". Причём, называл он её Россией, хотя в его время ничто не предвещало смерти СССР.

Трудно, но с хэппи-эндом

Новый этап (по Мессингу) начнётся для страны с кризиса, во время которого она "вступит в международное соперничество с заокеанскими странами — Канадой и США" и соседом — Китаем.

"Напряжение, которое всегда между ними существовало, — цитируют биографы записки Мессинга, — только усилится. Зато по окончании конфликта Россию будут ждать возрождение и расцвет".

Особую роль в "лучшем будущем" сыграет "новый правитель, чьё имя будет держаться в строжайшей тайне и станет известно только в момент назначения". Именно этот загадочный человек обеспечит России "большой экономический скачок и дальнейшее процветание", расширение границ. Причём, Мессинг был уверен, что сделано это будет мирным, а не военным путём.

Аутсайдеры

Европе же не повезёт. Совсем. Ей советский мистик напророчил падение на "геополитическое дно":

"Судьба Европы — стать слабой и зависимой, а США — потерять влияние в мире из-за необдуманного ввязывания в мировой конфликт".

Какими бы интересными и реалистичными ни были предсказания Вольфа Мессинга, не стоит воспринимать их буквально и ожидать точного исполнения. Напомню, что официальная наука пророчествам не верит.

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