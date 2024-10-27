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Ростех представляет серийное производство новейших станков СК6П200 для авиационной отрасли

2:39
Наука

На Коломенском станкостроительном предприятии, входящем в состав холдинга "СТАН" и под управлением госкорпорации "Ростех", стартовало серийное производство инновационных портальных центров с числовым программным управлением (ЧПУ). Данная разработка не имеет аналогов на российском рынке на сегодняшний день.

Ростех представляет серийное производство новейших станков СК6П200 для авиационной отрасли
Фото: commons.wikimedia.org by Rulexip, CC BY-SA 3.0

Станок модели СК6П200 создается исключительно из отечественных материалов и комплектующих, что подчеркивает самостоятельность и технологическую независимость производства. Этот центр обладает возможностью обработки множества деталей, необходимых для массового производства авиалайнеров.

СК6П200 представляет собой портальный пятикоординатный фрезерный станок с модульной конструкцией, который способен изготавливать крупногабаритные заготовки, включая элементы крыльев длиной до 25 метров. Благодаря интеграции обрабатывающих центров и заранее установленных программ, машина может выполнять десятки различных операций, что значительно повышает эффективность производственного процесса.

Специалисты компании "СТАН" разработали новые модели станков серии СК6П с возможностью пятиосевой обработки сложных изделий. Эти станки справляются с деталями из алюминиевых и титановых сплавов, стали, а также различных неметаллических материалов, что расширяет их применение в различных отраслях промышленности.

Особое внимание уделено оснащению станков новейшими технологиями контроля. Обрабатывающие центры оборудованы лазерными системами для мониторинга состояния инструментов и высокоточными датчиками, которые контролируют реальные размеры обрабатываемых деталей. Данные с этих сенсоров передаются по радиоканалу, что обеспечивает оперативный контроль качества производства.

Кроме того, станки линейки СК6П уже внедряются на производственных линиях Казанского авиационного завода им. Горбунова. Несколько таких станков, оснащённых подвижными вакуумными столами, способными удерживать значительные массы, уже эксплуатируются на заводе, подтверждая их надежность и эффективность.

Начало серийного производства станков СК6П200 знаменует важный шаг для российского машиностроения, демонстрируя способность отечественных предприятий создавать высокотехнологичное оборудование, соответствующее мировым стандартам и требованиям современной авиационной промышленности.

Уточнения

Госуда́рственная корпора́ция "Росте́х" - Российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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