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Тайны гостиничного сна: что отели делают для вашего полного расслабления

2:08
Туризм

Согласно опросу о тенденциях в туризме на 2025 год, целых 37% туристов предпочитают спать отдельно от партнёра во время поездок.

Тайны гостиничного сна: что отели делают для вашего полного расслабления
Фото: commons.wikimedia.org by Fivehotelandspa, CC BY-SA 3.0

Более того, 63% путешественников признались, что в одиночестве они спят лучше.

Это подчёркивает растущую ценность качественного сна на отдыхе — особенно в комфортных условиях отелей.

Для некоторых близость партнера добавляет тепла и уюта, но для полноценного отдыха отдельная кровать может быть предпочтительнее.

Однако даже в самом уютном отельном номере комфортный сон не всегда гарантирован: смена привычного матраса или ритма сна может нарушить отдых.

В условиях постоянного присутствия цифровых раздражителей и социальных сетей отели стремятся предлагать инновации для комфортного сна.

Гостиничные сети интегрируют в комнаты высокотехнологичные гаджеты и решения, опираясь на научные методы для улучшения качества отдыха.

К примеру, отели создает для своих посетителей, спальные комнаты с усиленной звукоизоляцией, плотными шторами и системой очистки воздуха для оптимального микроклимата.

В отелях в дополнение к этим элементам предлагаются спальни с натуральным бельем и системой регулировки обстановки нажатием одной кнопки.

Как отмечает эксперт, идеальная атмосфера для сна включает тьму, тишину и прохладу.

Температура — еще один ключевой фактор: для лучшего сна рекомендуется поддерживать 16-18 градусов по Цельсию.

Многие отели также создают специальные "коконы для сна" — комнаты без отвлекающих факторов, лишенные телевизоров и избыточного освещения.

Некоторые гостиницы даже внедряют биометрические программы для отслеживания сна гостей, включая фазы сна и дыхание.

Эти данные помогают отелям предлагать персонализированные программы улучшения сна, включающие медитацию, йогу, массаж и даже звуковую терапию.

Уточнения

Биоме́трия (от др.-греч. βίος «жизнь» и μετρέω — измеряю) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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