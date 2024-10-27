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Как спортивный массаж помогает достигать целей на тренировке

1:04
Спорт

Спортивный массаж — это необходимый элемент тренировки, способствующий улучшению результатов. Он бывает разных видов в зависимости от целей.

Как спортивный массаж помогает достигать целей на тренировке
Фото: openverse.org by gaelx, CC BY-SA 2.0

Разминочный массаж подготавливает мышцы к нагрузкам, увеличивая температуру тела и улучшая кровообращение. Восстановительный массаж, который проводится после физической активности, помогает расслабить мышцы, снизить напряжение и устранить болезненные ощущения. Его рекомендуется делать в течение 1-2 часов после тренировки.

Перед важными соревнованиями предварительный массаж улучшает работу мышц и суставов, что может значительно повлиять на итоговый результат. Специальные техники массажа также используются для восстановления после травм, ускоряя заживление и уменьшая отеки.

В целом, массаж не только способствует быстрому восстановлению после физических нагрузок, но и повышает гибкость и подвижность суставов, снижая риск травм и помогая достигать новых спортивных высот.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека.

Спор — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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