Полиция Дубая внедряет ИИ для помощи туристам

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристическая полиция Дубая запускает новое приложение "Цифровой сотрудник туристической полиции", созданное на основе искусственного интеллекта.

Фото: unsplash.com by Robert Bock, PDM

Оно станет незаменимым помощником для туристов, попавших в непредвиденные ситуации или планирующих отдых в Дубае.

Внедрение цифрового сотрудника в основное приложение полиции планируется завершить к февралю 2025 года.

Презентация цифрового помощника состоялась две недели назад на выставке Gitex, где он продемонстрировал выдающиеся результаты: за одну неделю виртуальный сотрудник провёл 469 консультаций и успешно решил 461 вопрос, лишь в восьми случаях обратившись за помощью к живому сотруднику.

Лейтенант Ахмед Насер Зари продемонстрировал работу приложения на практике, смоделировав потерю телефона.

Виртуальный помощник сразу же задал уточняющие вопросы — о том, где именно был потерян телефон (например, в отеле или в такси), собрал всю необходимую информацию и за три минуты сообщил, что скоро кто-то из полиции свяжется с владельцем.

Помимо помощи в экстренных ситуациях, виртуальный сотрудник помогает составлять маршруты и подбирать интересные места для туристов, делая поездку максимально удобной и насыщенной.

В будущем в каждом полицейском участке будет работать специалист по цифровым технологиям, что расширит возможности сервиса для гостей Дубая.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) – это демонстрируемый машинами интеллект, позволяющие воспринимать окружающую среду для выполнения действий, которые максимально увеличивают их шансы на достижение поставленных целей.



Дуба́й (араб. دبي‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.

