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Как сохранить молодость рук: секреты парафинотерапии

1:34
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Возраст женщины часто выдает не только лицо, но и руки, которые требуют тщательного ухода. Одним из эффективных способов замедлить старение кожи рук является парафинотерапия. Этот косметический метод считается премиум-классом благодаря множеству очисток, которые проходят ингредиенты перед использованием. Парафин не только помогает справляться с пигментацией и увлажнением кожи, но и обладает лечебными свойствами, такими как уменьшение суставной боли и улучшение кровообращения. Однако важно помнить, что парафинотерапия подходит не всем: ее следует избегать людям с грибком, гипертонией, онкологией, сосудистыми нарушениями и диабетом.

Как сохранить молодость рук: секреты парафинотерапии
Фото: commons.wikimedia.org by Luisfi, CC BY-SA 3.0

Перед тем как записаться на процедуру, стоит проконсультироваться со специалистом. Парафинотерапия может включать от десяти до пятнадцати сеансов, в зависимости от поставленных целей. Для достижения косметического эффекта обычно рекомендуется около десяти процедур, особенно в холодный период, когда кожа нуждается в дополнительном увлажнении. Завершающим этапом парафинотерапии является нанесение масла, которое помогает успокоить распаренную кожу. Однако прежде чем выбрать масло, необходимо убедиться в отсутствии аллергии на его компоненты. Наиболее распространенные варианты — масла жожоба, оливковое и цитрусовое. Такой подход не только улучшает внешний вид рук, но и обеспечивает их здоровье.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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